В Перу захвачены десятки иностранных туристов. Похитители требуют внимания к проблеме разлива нефти

Несколько перуанских СМИ сообщают о том, что группа местных жителей из числа представителей коренных народов захватила в заложники несколько десятков пассажиров прогулочных лодок, на которых обычно возят туристов из-за рубежа.

Как уточняет перуанское новостное агентство RPP Noticias, захватчики – представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето – заявили, что пытаются таким образом привлечение внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.

В сообщениях упоминается общее число захваченных пассажиров лодок – 70 человек, в том числе граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии – а возможно, и других стран.

В числе заложников – по меньшей мере один младенец и одна беременная женщина, а также несколько людей с инвалидностью разной степени, сообщают местные СМИ.

Участники протестной группы утверждают, что ранее из-за разлива нефти из трубопровода в реку Кунинико в этом районе погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.

Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.

В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.