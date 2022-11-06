Под Нарвой появится новый завод

По инициативе предприятия проводится детальная планировка расположенного на Балтийской электростанции земельного участка площадью около 7,5 гектара, пишет газета «Силламяэский вестник».

По мнению генерального директора предприятия Райво Васну, выбор места для строительства нового производства объясняется несколькими факторами. Для расширения производства в Силламяэ нет подходящего земельного участка. Кроме того, выбор в пользу Нарвы обусловлен еще и действующей здесь Балтийской электростанцией.

Райво Васну. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Для нового энергоемкого завода близкое соседство с электростанцией экономически выгодно. В соответствии с законодательством предприятие, находящееся в радиусе шести километров от электростанции, не платит за сетевую услугу. Это снижает цену электроэнергии. Еще одна важная причина строительства в Нарве – наличие рабочих рук. В перспективе новое производство будет нуждаться в тысяче работников, и Нарва располагает необходимым трудовым ресурсом.

Неодим – редкоземельный металл. Сырье для нового производства будет поступать изза рубежа. Неодимовые магниты активно используются в производстве электроавтомобилей. Строительство стало возможным благодаря благоприятной экономической ситуации на предприятии .

Согласно свежему финансовому отчету, выручка компании по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в прошлом году увеличилась вдвое. Прибыль связана с ростом цен и увеличением спроса на металлы. Если 2020 год компания закончила с убытком в 6,2 миллиона евро, то в прошлом году она заработала 6,2 миллиона евро чистой прибыли.