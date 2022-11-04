Министр обороны Ханно Певкур на следующей неделе посетит Лондон, где встретится с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом.
Министр обороны Певкур встретится с коллегой из Великобритании
Министр обороны Певкур встретится с коллегой из Великобритании
Цель встречи – подписать связанный с выполнением принятых в Мадриде решений план действий и обсудить двустороннее соглашение о сотрудничестве, сообщило Министерство обороны.
Певкур также примет участие во встрече министров JEF (Joint Expeditionary Force) в Эдинбурге.
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