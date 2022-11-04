Крупное эстонское промышленное предприятие сокращает работников

Советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль подчеркнул, что, поскольку это предварительное уведомление, в конечном итоге цифры могут быть меньше, или сотрудников не сократят вовсе.

С главой Bauroc Иваром Сикком связаться по электронной почте не удалось. В то же время, зонтичные организации эстонских предприятий в этом году много говорили о том, что высокая стоимость энергии, быстрая инфляция, незащищенность людей и снижение спроса поставили под угрозу бизнес многих местных предприятий.

Компания в основном занимается производством строительных блоков и имеет несколько филиалов в Эстонии. По данным Налогово-таможенного департамента, по состоянию на конец сентября в компании работало 109 человек. При этом компания уже сокращала количество сотрудников за последние пару лет, ведь в первом квартале 2021 года в компании работал 131 человек.

Согласно Коммерческому регистру, Bauroc AS принадлежит Ивару Паплавскису. Компания не представила отчет за 2021 финансовый год. В 2020 году фирма получила прибыль в размере 37 000 евро при выручке от продаж в размере 31,4 миллиона евро. По данным Налогово-таможенного департамента, в третьем квартале этого года налогооблагаемый оборот Bauroc составил 10,6 млн евро.