По данным Кассы по безработице, производитель строительных материалов Bauroc объявил, что планирует уволить 19 человек.
Крупное эстонское промышленное предприятие сокращает работников
Советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль подчеркнул, что, поскольку это предварительное уведомление, в конечном итоге цифры могут быть меньше, или сотрудников не сократят вовсе.
С главой Bauroc Иваром Сикком связаться по электронной почте не удалось. В то же время, зонтичные организации эстонских предприятий в этом году много говорили о том, что высокая стоимость энергии, быстрая инфляция, незащищенность людей и снижение спроса поставили под угрозу бизнес многих местных предприятий.
Компания в основном занимается производством строительных блоков и имеет несколько филиалов в Эстонии. По данным Налогово-таможенного департамента, по состоянию на конец сентября в компании работало 109 человек. При этом компания уже сокращала количество сотрудников за последние пару лет, ведь в первом квартале 2021 года в компании работал 131 человек.
Согласно Коммерческому регистру, Bauroc AS принадлежит Ивару Паплавскису. Компания не представила отчет за 2021 финансовый год. В 2020 году фирма получила прибыль в размере 37 000 евро при выручке от продаж в размере 31,4 миллиона евро. По данным Налогово-таможенного департамента, в третьем квартале этого года налогооблагаемый оборот Bauroc составил 10,6 млн евро.
Завод Bauroc находится в городе Андья в Ляэне-Вирумаа. Кроме того, у компании есть завод в Латвии. Дочерние компании по продажам расположены в Финляндии и Литве.