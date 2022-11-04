Массовые сокращения в Twitter. Купивший сеть Илон Маск пытается сэкономить и найти новые источники дохода

После того, как социальная сеть Twitter перешла под контроль Илона Маска, самого богатого человека в мире и основателя Tesla и SpaceX, в компании начались массовые увольнения. Ранее звучали предположения, что Маск может уволить до половины сотрудников Twitter – и до конца дня всем, кто работает в компании, предстоит узнать, удалось ли им сохранить рабочие места.

Руководство Twitter разослало работникам электронное письмо, в котором сообщило, что в пятницу компания «пройдет через сложный процесс сокращения числа наших сотрудников по всему», и это необходимо, чтобы «вывести компанию на здоровый путь развития». Там также сказано, что офисы Twitter будут временно закрыты, а действие пропусков приостановлено.

До 16:00 по Гринвичу каждый из 8 тыс. сотрудников Twitter получит электронное письмо с темой «Ваша должность в Twitter», в котором будет сообщено о принятом решении.

Впрочем, некоторые узнали о своей судьбе даже раньше, после того, как экраны их компьютеров внезапно стали серыми. Один из тех, кто до сегодняшнего дня работал в Twitter, рассказал Би-би-си, что вся информация на его рабочем лэптопе начала уничтожаться, хотя никакого имейла он на тот момент еще не получил. «Если вы хотите кого-то оставить на работе, то не будете полностью зачищать его лэптоп», – говорит этот человек.