Активисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте. Об этом сообщает информационное агенство Италии ANSA.
Экоактивисты снова облили супом картину Ван Гога
Экоактивисты снова облили супом картину Ван Гога
Активисты вылили суп на картину, а затем приклеили себя к стене, выкрикивая лозунги об изменении климата и выступая против использования угля.
По данным ANSA, произведение находится под защитным стеклом.
Акция проводилась четырьмя представителями экологического движения «Последнее поколение», итальянского ответвления Extinction Rebellion, которое уже проводило акции подобного рода в некоторых музеях за рубежом.