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Экоактивисты снова облили супом картину Ван Гога

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Экоактивисты снова облили супом картину Ван Гога
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Фото: ANSA

Активисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте. Об этом сообщает информационное агенство Италии ANSA.

Активисты вылили суп на картину, а затем приклеили себя к стене, выкрикивая лозунги об изменении климата и выступая против использования угля. 

По данным ANSA, произведение находится под защитным стеклом.

Акция проводилась четырьмя представителями экологического движения «Последнее поколение», итальянского ответвления Extinction Rebellion, которое уже проводило акции подобного рода в некоторых музеях за рубежом.

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