В Иране не стихают массовые протесты. Власти жестко подавляют уличные акции. Правозащитники сообщают о задержаниях и похищениях демонстрантов, а также о давлении на их родных, пишет Deutsche Welle.
Протесты в Иране: куда исчезают задержанные?
С 16 сентября в Иране не прекращаются протесты, которые были вызваны смертью курдской девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся. Как утверждают ее родственники – из-за избиения полицейскими.
Иранские власти пытаются жестко подавить массовые уличные акции – демонстрантов задерживают, угрожают им смертной казнью. Родные многих задержанных в ходе протестов иранцев не хотят общаться с иностранными СМИ, не отвечают на запросы или дают понять, что опасаются обвинений в шпионаже со стороны местных спецслужб за то, что передают информацию зарубежным журналистам.
На родственников задержанных оказывают давление
«Родственники находятся под чудовищным психологическим давлением. Они опасаются за жизнь своих близких, с одной стороны, а с другой – их самих запугивают, – говорит журналист Масуд Каземи в беседе c DW. – Многие семьи не знают, где искать своих детей, которые были задержаны. Каждый день возле тюрем стоят длинные очереди, и люди в отчаянии».
Масуд Каземи – бывший главный редактор иранского политического журнала Seda ye Parsi. Больше года он живет в Турции. В Иране ему запрещено работать журналистом. В 2019 году Каземи был арестован после того, как написал статью о коррупции в иранском министерстве внутренних дел. В момент, когда повышение цен на бензин вызвало в Иране массовые протесты, журналист находился в тюрьме.
«Я на себе испытал, как плохо обращаются с задержанными – часто речь идет о молодых людях. Многих из них похитили сотрудники спецслужб в штатском и увезли в неизвестном направлении, их били, допрашивали. Многие, находясь под давлением, перед включенными видеокамерами сами свидетельствовали против себя, не задумываясь о том, что все это может использоваться против них», – делится Масуд Каземи.
Суд над задержанными
Арестованные демонстранты должны предстать перед судом. Только в Тегеране обвинения были предъявлены около 1000 человек. Провластное информационное агентство Tasnim утверждает со ссылкой на Высший суд провинции Тегеран, что они принимали участие в саботаже. Якобы обвиняемые нападали на сотрудников спецслужб и совершали убийства, а также поджоги общественных зданий.
Сколько всего человек были арестованы за минувшие недели и где они содержатся, неизвестно. В соцсетях можно найти разные списки, которые ежедневно обновляются. В одном из таких списков 2 ноября появилось 25 новых фамилий студентов, местонахождение многих из них неизвестно.
Иранские тюрьмы сейчас переполнены, и многих арестованных временно отправляют в лагеря министерства госбезопасности, как сообщают правозащитники. Они говорят о 10 тыс. арестованных демонстрантах. По данным правозащитников, минимум 270 человек были убиты с начала протестов.
В отношении демонстрантов применяют насилие
«В полицейских участках в отношении демонстрантов применяют насилие», – указывают в Бюро ООН по правам человека. Его пресс-секретарь Равина Шамдасани, выступая в конце октября в Женеве, отметила, «что особую тревогу вызывают сообщения о том, что раненых демонстрантов из больниц переводят в места лишения свободы». Кому-то из задержанных отказывают в медицинской помощи. Шамдасани, сославшись на различные источники, заявила, что родственникам убитых демонстрантов не выдают тела.
«Демонстрантов не задерживают. Их сознательно увозят в неизвестном направлении, чтобы вызвать страх и панику в обществе», – поясняет Сайед Дегнан, иранский адвокат, специализирующийся на защите прав человека. Он уже несколько месяцев живет в Канаде. С адвокатом постоянно контактируют семьи, которые ищут своих пропавших без вести родственников. В Иране почти не осталось независимых адвокатов, которые могут вступиться за своих подзащитных, не опасаясь оказаться в тюрьме и подвергнуться политическому преследованию.
«Нормы правового государства больше не имеют значения. Согласно Уголовному кодексу, власти должны в течение суток сообщить родственникам задержанных о том, где они находятся и почему задержаны. Но государство не соблюдает законы, которые само же и установило», – констатирует Дегнан.
Для того чтобы задержанного освободили, родственники должны внести залог, который часто составляет в пересчете несколько тысяч евро. Многие вынуждены обращаться к друзьям и родным, чтобы собрать эти деньги, говорит Дегнан. Таким образом государство оказывает огромное давление на окружение протестующих. Они не только испытывают страх после своего освобождения и не могут критически высказываться и участвовать в протестах, но и оказываются под контролем своего социального окружения.