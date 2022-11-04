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Протесты в Иране: куда исчезают задержанные?

Deutsche Welle
Протесты в Иране: куда исчезают задержанные?
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Убийство Махсы Амини вывело на улицы сотни тысяч иранских женщин. Более сорока лет их базовые права грубо попираются властью, во главе которой стоит духовенство.
Убийство Махсы Амини вывело на улицы сотни тысяч иранских женщин. Более сорока лет их базовые права грубо попираются властью, во главе которой стоит духовенство. Фото: SAFIN HAMED/AFP

В Иране не стихают массовые протесты. Власти жестко подавляют уличные акции. Правозащитники сообщают о задержаниях и похищениях демонстрантов, а также о давлении на их родных, пишет Deutsche Welle.

С 16 сентября в Иране не прекращаются протесты, которые были вызваны смертью курдской девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся. Как утверждают ее родственники – из-за избиения полицейскими.

Иранские власти пытаются жестко подавить массовые уличные акции – демонстрантов задерживают, угрожают им смертной казнью. Родные многих задержанных в ходе протестов иранцев не хотят общаться с иностранными СМИ, не отвечают на запросы или дают понять, что опасаются обвинений в шпионаже со стороны местных спецслужб за то, что передают информацию зарубежным журналистам.

На родственников задержанных оказывают давление

«Родственники находятся под чудовищным психологическим давлением. Они опасаются за жизнь своих близких, с одной стороны, а с другой – их самих запугивают, – говорит журналист Масуд Каземи в беседе c DW. – Многие семьи не знают, где искать своих детей, которые были задержаны. Каждый день возле тюрем стоят длинные очереди, и люди в отчаянии».

Масуд Каземи – бывший главный редактор иранского политического журнала Seda ye Parsi. Больше года он живет в Турции. В Иране ему запрещено работать журналистом. В 2019 году Каземи был арестован после того, как написал статью о коррупции в иранском министерстве внутренних дел. В момент, когда повышение цен на бензин вызвало в Иране массовые протесты, журналист находился в тюрьме.

«Я на себе испытал, как плохо обращаются с задержанными – часто речь идет о молодых людях. Многих из них похитили сотрудники спецслужб в штатском и увезли в неизвестном направлении, их били, допрашивали. Многие, находясь под давлением, перед включенными видеокамерами сами свидетельствовали против себя, не задумываясь о том, что все это может использоваться против них», – делится Масуд Каземи.

Суд над задержанными

Арестованные демонстранты должны предстать перед судом. Только в Тегеране обвинения были предъявлены около 1000 человек. Провластное информационное агентство Tasnim утверждает со ссылкой на Высший суд провинции Тегеран, что они принимали участие в саботаже. Якобы обвиняемые нападали на сотрудников спецслужб и совершали убийства, а также поджоги общественных зданий.

Сколько всего человек были арестованы за минувшие недели и где они содержатся, неизвестно. В соцсетях можно найти разные списки, которые ежедневно обновляются. В одном из таких списков 2 ноября появилось 25 новых фамилий студентов, местонахождение многих из них неизвестно.

Иранские тюрьмы сейчас переполнены, и многих арестованных временно отправляют в лагеря министерства госбезопасности, как сообщают правозащитники. Они говорят о 10 тыс. арестованных демонстрантах. По данным правозащитников, минимум 270 человек были убиты с начала протестов.

В отношении демонстрантов применяют насилие

«В полицейских участках в отношении демонстрантов применяют насилие», – указывают в Бюро ООН по правам человека. Его пресс-секретарь Равина Шамдасани, выступая в конце октября в Женеве, отметила, «что особую тревогу вызывают сообщения о том, что раненых демонстрантов из больниц переводят в места лишения свободы». Кому-то из задержанных отказывают в медицинской помощи. Шамдасани, сославшись на различные источники, заявила, что родственникам убитых демонстрантов не выдают тела.

«Демонстрантов не задерживают. Их сознательно увозят в неизвестном направлении, чтобы вызвать страх и панику в обществе», – поясняет Сайед Дегнан, иранский адвокат, специализирующийся на защите прав человека. Он уже несколько месяцев живет в Канаде. С адвокатом постоянно контактируют семьи, которые ищут своих пропавших без вести родственников. В Иране почти не осталось независимых адвокатов, которые могут вступиться за своих подзащитных, не опасаясь оказаться в тюрьме и подвергнуться политическому преследованию.

«Нормы правового государства больше не имеют значения. Согласно Уголовному кодексу, власти должны в течение суток сообщить родственникам задержанных о том, где они находятся и почему задержаны. Но государство не соблюдает законы, которые само же и установило», – констатирует Дегнан.

Для того чтобы задержанного освободили, родственники должны внести залог, который часто составляет в пересчете несколько тысяч евро. Многие вынуждены обращаться к друзьям и родным, чтобы собрать эти деньги, говорит Дегнан. Таким образом государство оказывает огромное давление на окружение протестующих. Они не только испытывают страх после своего освобождения и не могут критически высказываться и участвовать в протестах, но и оказываются под контролем своего социального окружения.

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