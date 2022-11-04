Протесты в Иране: куда исчезают задержанные?

С 16 сентября в Иране не прекращаются протесты, которые были вызваны смертью курдской девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся. Как утверждают ее родственники – из-за избиения полицейскими.

Иранские власти пытаются жестко подавить массовые уличные акции – демонстрантов задерживают, угрожают им смертной казнью. Родные многих задержанных в ходе протестов иранцев не хотят общаться с иностранными СМИ, не отвечают на запросы или дают понять, что опасаются обвинений в шпионаже со стороны местных спецслужб за то, что передают информацию зарубежным журналистам.

На родственников задержанных оказывают давление

«Родственники находятся под чудовищным психологическим давлением. Они опасаются за жизнь своих близких, с одной стороны, а с другой – их самих запугивают, – говорит журналист Масуд Каземи в беседе c DW. – Многие семьи не знают, где искать своих детей, которые были задержаны. Каждый день возле тюрем стоят длинные очереди, и люди в отчаянии».

Масуд Каземи – бывший главный редактор иранского политического журнала Seda ye Parsi. Больше года он живет в Турции. В Иране ему запрещено работать журналистом. В 2019 году Каземи был арестован после того, как написал статью о коррупции в иранском министерстве внутренних дел. В момент, когда повышение цен на бензин вызвало в Иране массовые протесты, журналист находился в тюрьме.