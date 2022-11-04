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«Новости в 7» за 4 ноября: как правильно принимать витамины, чем лучше раньше приходить в ночной клуб и репортаж из крупнейшего секс-шопа

Kanal 7
«Новости в 7» за 4 ноября: как правильно принимать витамины, чем лучше раньше приходить в ночной клуб и репортаж из крупнейшего секс-шопа
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Новая серия ракетных и артиллерийских ударов по Украине. Почти 5 миллионов человек остались без электричества.

- Короткие новости: грипп вернулся в Эстонию, из порта Мууга вывезут взрывоопасные удобрения, Силы обороны и Кайтселийт усилят территориальную оборону

- Зима все ближе, а значит не за горами и сезон простудных заболеваний. Наша корреспондент выясняла, как укрепить иммунитет и правильно принимать витамины

- Как сократить потребление алкоголя и количество преступлений, совершаемых под воздействием спиртных напитков. Поможет ли обществу в этом социальная инициатива под названием «Раньше — лучше»?

- Международная панорама: британцы экономят на фоне кризиса стоимости жизни, памятник Екатерине ІІ в Одессе переодели в костюм палача, Польша начала строить забор на границе с Россией

- В Таллинне открылся крупнейший в странах Балтии и Скандинавии магазин товаров для интимной жизни. Наша сьемочная группа побывала на торжественной презентации и выяснила, насколько эстоноземельцы готовы к разговорам на откровенные темы

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 ноября.

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