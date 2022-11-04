Кая Каллас на встрече с президентом ЕЦБ: главная проблема европейской экономики – инфляция

«Война, развязанная Россией в Украине, подняла цены на энергию и продовольствие во всем мире. В нынешней обстановке быстрого роста цен нужно обеспечить людям чувство уверенности и одновременно удержать курс экономики по возможности стабильным, чтобы стать сильнее и вместе двигаться дальше», – сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что считает важным для обуздания инфляции как политику центробанков в области процентных ставок, так и стремление государств к сбалансированному бюджету. «Вместе с тем необходимо иметь в виду, что после COVID и энергетического кризиса нельзя перегружать людей слишком высокими процентными ставками, чтобы они могли оплачивать свои займы», – сказала Каллас.