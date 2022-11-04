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Кая Каллас на встрече с президентом ЕЦБ: главная проблема европейской экономики – инфляция

rus.postimees.ee
Кая Каллас на встрече с президентом ЕЦБ: главная проблема европейской экономики – инфляция
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Премьер-министр Кая Каллас встретилась в Таллинне с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Премьер-министр Кая Каллас встретилась в Таллинне с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Кая Каллас встретилась в Таллинне с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. В качестве основной темы обсуждения премьер-министр подняла необходимость обуздать инфляцию.

«Война, развязанная Россией в Украине, подняла цены на энергию и продовольствие во всем мире. В нынешней обстановке быстрого роста цен нужно обеспечить людям чувство уверенности и одновременно удержать курс экономики по возможности стабильным, чтобы стать сильнее и вместе двигаться дальше», – сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что считает важным для обуздания инфляции как политику центробанков в области процентных ставок, так и стремление государств к сбалансированному бюджету. «Вместе с тем необходимо иметь в виду, что после COVID и энергетического кризиса нельзя перегружать людей слишком высокими процентными ставками, чтобы они могли оплачивать свои займы», – сказала Каллас.

Кроме того, премьер-министр подняла тему использования замороженных активов России для восстановления Украины. «Мы обсуждали с лидерами европейских государств, как можно было бы компенсировать нанесенные Украине разрушения за счет средств агрессора. Надеюсь, вскоре конкретное решение будет найдено. Также мы должны еще расширить и сделать еще более эффективными санкции, введенные в отношении России, чтобы повысить цену агрессии и заставить Россию прекратить войну», – сказала Каллас.

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