Анализ цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K в пятницу, показывает, что по сравнению с предыдущей неделей цены на топливо упали и в Таллинне, и в Риге, но в Вильнюсе остались на уровне прошлой недели.
Что стало с ценами на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе
В Таллинне цены на бензин 95 miles и 98 miles за неделю упали и на 5,1 и 5 центов соответственно, на дизельное топливо – на 2,5 цента.
В Риге цены на бензин 95 miles и 98 miles снизились на 2 цента и 5 центов, цена дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели.
В Вильнюсе все цены на топливо остались на уровне прошлой недели.
Цена бензина 95 miles в эстонской столице в пятницу составляла 1,879 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость 98 miles plus в Таллинне составила 1,929 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,949 евро, или на 4,5 цента меньше, чем в Риге, и на 5 центов больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен информативно. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.