Что стало с ценами на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе

В Таллинне цены на бензин 95 miles и 98 miles за неделю упали и на 5,1 и 5 центов соответственно, на дизельное топливо – на 2,5 цента.

В Риге цены на бензин 95 miles и 98 miles снизились на 2 цента и 5 центов, цена дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе все цены на топливо остались на уровне прошлой недели.

Цена бензина 95 miles в эстонской столице в пятницу составляла 1,879 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98 miles plus в Таллинне составила 1,929 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,949 евро, или на 4,5 цента меньше, чем в Риге, и на 5 центов больше, чем в Вильнюсе.