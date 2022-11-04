Пограничники задержали двух граждан РФ, перешедших сегодня временную линию контроля во время лова рыбы на Нарвском водохранилище.
Пограничники поймали двух нарушителей границы на Нарвском водохранилище
Сегодня около 13 часов пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную линию контроля на Нарвском водохранилище. В 14 часов пограничники задержали судно и двух граждан РФ.
«Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше посещали Нарвское водохранилище, но в последний раз ориентировались по световым буям в воде», – рассказала руководитель Нарвского кордона Карин Оямаа.
Мужчины признали свое нарушение, а водитель катера был приговорен к штрафу. После процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам РФ.
«Все, кто передвигается по пограничному водному объекту, должны всегда следить за тем, чтобы они не совершали нарушений пограничного режима и не пересекали линию временного контроля. Если временная контрольная линия не обозначена световыми буями, следует использовать устройство GPS», – пояснила Оямаа.
«Полиция реагирует на все нарушения границы и незнание закона никого не освобождает от ответственности. Для нас важно, чтобы все одинаково соблюдали действующее законодательство», – сказал руководитель кордона.