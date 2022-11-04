Пограничники поймали двух нарушителей границы на Нарвском водохранилище

Сегодня около 13 часов пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную линию контроля на Нарвском водохранилище. В 14 часов пограничники задержали судно и двух граждан РФ.

«Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше посещали Нарвское водохранилище, но в последний раз ориентировались по световым буям в воде», – рассказала руководитель Нарвского кордона Карин Оямаа.

Мужчины признали свое нарушение, а водитель катера был приговорен к штрафу. После процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам РФ.

«Все, кто передвигается по пограничному водному объекту, должны всегда следить за тем, чтобы они не совершали нарушений пограничного режима и не пересекали линию временного контроля. Если временная контрольная линия не обозначена световыми буями, следует использовать устройство GPS», – пояснила Оямаа.