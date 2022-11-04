Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы

Одна из марок последнего рождественского набора с профилем Елизаветы Фото: BBC

Королевская почта Британии в последний раз выпустила рождественский набор марок с профилем королевы Елизаветы II.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле ар-деко.

К каждой марке прилагается и кьюар-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма «Барашек Шон» (Shaun the Sheep).

The Christmas collection Фото: Royal Mail/PA Wire

Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль – это ее символ и отличительный знак.

В конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына, короля Карла III. Когда именно появятся марки с Карлом, почта пока не уточняла.

Eight stamps commemorating the Queen Фото: AFP

Королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов – старейшего в мире клуба филателистов.

Эту почетную должность она, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол. Георг V, ее дед, был патроном этого общества с 1910 года.