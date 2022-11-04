Одиноким пенсионерам в Ласнамяэ раздадут пакеты с продуктами питания

Комплекты помощи можно будет получить с 14 по 18 ноября, с 9 до 17 часов в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Предварительная регистрация не требуется.

Комплект помощи состоит из различных продуктов питания, упакованных в один большой мешок весом около 5 кг.

Вопросы относительно получения комплектов помощи можно задать по рабочим дням (Пн-Пт) с 9 до 16 часов, позвонив по инфотелефону управы района Ласнамяэ 645 7700 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.