В ноябре и декабре управа таллиннского района Ласнамяэ вновь проводит кампанию помощи, в рамках которой пакет с продуктами питания получат живущие в Ласнамяэ одинокие пенсионеры по старости, доход которых не превышает 654 евро.
Одиноким пенсионерам в Ласнамяэ раздадут пакеты с продуктами питания
Одиноким пенсионерам в Ласнамяэ раздадут пакеты с продуктами питания
Комплекты помощи можно будет получить с 14 по 18 ноября, с 9 до 17 часов в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Предварительная регистрация не требуется.
Комплект помощи состоит из различных продуктов питания, упакованных в один большой мешок весом около 5 кг.
Вопросы относительно получения комплектов помощи можно задать по рабочим дням (Пн-Пт) с 9 до 16 часов, позвонив по инфотелефону управы района Ласнамяэ 645 7700 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.
Выдача комплекта помощи осуществляется только тем лицам, которые соответствуют вышеупомянутым критериям и на основании документа, удостоверяющего личность.
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