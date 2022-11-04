СПГ-танкеры стоят в прибрежных водах Европы, поскольку трейдеры ждут роста цен на газ

Согласно данным аналитической компании Vortexa, суда, перевозящие сжиженный природный газ на общую сумму 2 миллиарда долларов, останавливаются или медленно движутся к берегам северо-западной Европы и Пиренейского полуострова. За последние два месяца количество судов, перевозящих СПГ в европейских водах, удвоилось.

Трейдеры, контролирующие танкеры, ожидают более высоких цен в ближайшие месяцы, поскольку температура зимой понизится, а запасы природного газа в Европе начнут заканчиваться. По данным Vortexa, еще 30 судов в настоящее время находятся в пути и должны встать в очередь до наступления зимы.

Очередь возникла из-за того, что европейские страны почти заполнили свои газовые хранилища перед зимой. Это было достигнуто за счет активных закупок СПГ взамен российского газа, поставки которого были прекращены в ответ на западные санкции.

Более высокие, чем обычно, температуры также снизили потребность в отоплении, что помогло сохранить заполненные резервуары для газа и снизить цены. По данным Gas Infrastructure Europe, на конец октября европейские газохранилища были заполнены на 94 процента.

Это отражает аналогичную ситуацию в нефтяной отрасли в разгар кризиса с коронавирусом, когда избыток сырой нефти вынуждал трейдеров размещать свою нефть на судах для плавучего хранения. По словам одного трейдера, подобная активность наблюдалась на рынке СПГ, в том числе в сентябре прошлого года, когда цены на природный газ в Европе начали быстро расти.

Задержки грузов привели к нехватке доступных судов, что в свою очередь привело к повышению цены за доставку и в результате сделало СПГ еще более недоступным для азиатских покупателей, которые весь год конкурировали с Европой.