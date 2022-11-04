«У меня уже крыша поехала. Я столько здесь гражданских перевалил»: Associated Press опубликовало расследование о «зачистке» Бучи

Также он рассказал матери, что однажды военные остановили в Буче мальчика, проверили его телефон и, обнаружив в мессенджере Telegram информацию о местонахождении и логистике россиян, застрелили его на месте.

Другой военнослужащий по имени Иван признался в разговоре со своей матерью 17-18 марта, что российские военные расстреливают в Буче «всех», не важно кто бы это ни был – дети, женщины или старики. «Всех, у кого есть оружие, убиваем. Абсолютно всех», – сказал он.

Иван пояснил, что солдаты его подразделения проводят «зачистку» на танках, изымают оружие, обыскивают людей и проверяют их телефоны, «чтобы узнать, есть ли у них информация или кто против нас». «Если придется, мы убьем», – заключает он.

Из беседы следует, что Иван служил в 74268 части – 234-м гвардейском десантно-штурмовом полку, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Еще один военный по имени Максим позвонил своей жене 21 марта из пригорода Киева. Он рассказывает ей, что все россияне здесь пьют, потому что без спиртного жизнь совсем невыносима. «Как вы защищаете себя, если вы пьяны?» – интересуется жена. «Совершенно нормально. Так легче стрелять в мирных жителей», – отвечает он.

«Знаешь, сколько гражданских я здесь убил? Спрячьте от меня ружье. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я уже столько гражданских перевалил», – говорит Максим на записи разговора. «Какого хрена ты туда поехал?» – отвечает супруга.

В мае часть материалов, использованных в расследовании Associated Press, публиковала The New York Times. В статье газеты также приводятся показания очевидцев и записи, в том числе с камер наблюдения, которые, как утверждает издание, доказывают, что 4 марта российские десантники задержали и убили в городе не менее восьми мужчин.