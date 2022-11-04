Суд обязал парламентария опровергнуть ложные обвинения и возместить убытки

Этому имуществу было уделено много внимания, поскольку некоторые из соседей по участку подозревали, что на земле предназначенной для государственной обороны вместо здания для добровольцев-спасателей планируется строительство многоквартирного дома.

В августе Пярнуский уездный суд постановил, что Метсоя должен за свой счет опровергнуть ложные утверждения в портале Pärnu Postimees, где было опубликовано его мнение. Утверждения, что Кортс был замешан в скандале с обменом земли и что его предприятие планировало построить многоквартирный дом вместо предполагаемого здания для государственной обороны, должны быть опровергнуты.