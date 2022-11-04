Суд обязал парламентария опровергнуть ложные обвинения и возместить убытки

Полтора года назад член Рийгикогу и городского собрания Пярну Андрес Метсоя опубликовал статью о спорной застройке участка земли недалеко от Пярнуского порта по адресу Лоотси 10. Предприниматель Тыну Кортс, который хочет построить здание на рассматриваемом участке, не согласился с некоторыми утверждениями Метсоя и подал на парламентария в суд.
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Этому имуществу было уделено много внимания, поскольку некоторые из соседей по участку подозревали, что на земле предназначенной для государственной обороны вместо здания для добровольцев-спасателей планируется строительство многоквартирного дома.
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