МНЕНИЕ ⟩ Март Хельме – новый Эдгар Сависаар?

Сегодня ЕКРЕ является основным оппонентом партии власти, которая, в глазах избирателей, занимает Партия реформ. Социал-демократы и «Отечество», за последние годы настолько сблизились в своих программных заявлениях, что на их политически пресном фоне, ЕКРЕ стала не просто заметнее, но и во многом переиграла центристов, оставив им почетное третье место с рейтингом 15,4%.

На наших глазах происходит настоящая трансформация народной поддержки центристской партии, чей протестный заряд против партии власти, аккумулировала ЕКРЕ. Основная часть потенциального электората ЕКРЕ, сегодня состоит из малообеспеченных эстонцев и русскоязычных, проживающих в малонаселенных местечках, верящих в бесплатную раздачу дров на зиму и электричество по 3 цента за киловатт-час. Причем, свою поддержку ЕКРЕ они, видимо, демонстрируют на зло центристам, которых не могут простить за изгнание Эдгара Сависаара. Боль от утраты политика такого масштаба, по-видимому, до сих пор оказывает влияние на избирательный процесс.