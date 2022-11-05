По данным последнего опроса Norstat, популярность EKRE в период с 13 сентября по 10 октября находится на рекордно высоком уровне с начала 2019 года. Более 27% избирателей готовы сегодня отдать свой голос за свободу слова, традиционную семью, национальное государство – так позиционирует себя партия ЕКРЕ на словах.
МНЕНИЕ ⟩ Март Хельме – новый Эдгар Сависаар?
Сегодня ЕКРЕ является основным оппонентом партии власти, которая, в глазах избирателей, занимает Партия реформ. Социал-демократы и «Отечество», за последние годы настолько сблизились в своих программных заявлениях, что на их политически пресном фоне, ЕКРЕ стала не просто заметнее, но и во многом переиграла центристов, оставив им почетное третье место с рейтингом 15,4%.
На наших глазах происходит настоящая трансформация народной поддержки центристской партии, чей протестный заряд против партии власти, аккумулировала ЕКРЕ. Основная часть потенциального электората ЕКРЕ, сегодня состоит из малообеспеченных эстонцев и русскоязычных, проживающих в малонаселенных местечках, верящих в бесплатную раздачу дров на зиму и электричество по 3 цента за киловатт-час. Причем, свою поддержку ЕКРЕ они, видимо, демонстрируют на зло центристам, которых не могут простить за изгнание Эдгара Сависаара. Боль от утраты политика такого масштаба, по-видимому, до сих пор оказывает влияние на избирательный процесс.
Действительно, в отличии от Латвии и Литвы, в Эстонии личность политика в избирательном процессе чрезвычайно важна. Марту Хельме удивительно удачно удается балансировать между настроениями эстонцев, которые отвернулись от невнятной позиции Центристской Партии по поводу войны в Украине, и русскоязычными, считающими, что центристы не оправдали их надежды, связанные с защитой интересов Эстонии от экономических и политических требований ЕС. Именно русский след центристов, по сути, подтолкнул либерально настроенный эстонский электорат искать альтернативу в протестном популизме Марта Хельме.
Стоит отметить, что основа популистской риторики ЕКРЕ, всегда строится на протесте. Причем, не стоит искать идеологические начала в лозунгах и программных заявлениях, достаточно немногословных фраз в стиле большевиков: за экономику, за образование, за государство и т. д. Более общих обещаний в политическом плане найти трудно. И тем не менее, поддержка более 27% населения. В чем секрет?
В протестном настрое к Евросоюзу и пламенной риторике о том, как будет прекрасна жизнь Эстонии вне ЕС. На этой волне Март Хельме становится новым Эдгаром Сависааром, дающим свободу, блюдущим национальные интересы эстонцев вне злобного, беременного либерализмом и демократией Европейского союза.
Обещая манну небесную, которая появится на второй день после выхода Эстонии из Европейского союза, ЕКРЕ постоянно поляризует общественное мнение. Ее политический стиль – конфликт между беднейшими слоями населения и средним классом. Партия не гнушается ни националистическими темами, вроде «приехали украинцы – работу отняли», ни экономическими спекуляциями – «вернем эстонскую крону – жить будем лучше». Однако, даже эти лозунги заявлять некому, кроме Хельме, в партии ярких политиков нет. Пока нет.