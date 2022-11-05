В Эстонии тысячи людей получают минималку: с января она ощутимо вырастет

По данным Налогово-таможенного департамента, в первые восемь месяцев этого года минималку получали 15 900 человек или 3,3% от общего числа работников, а еще 17 250 человек получали зарплату в диапазоне от 655 до 724 евро в месяц, сообщает ERR.

По данным Минфина, повышение минимальной ставки зарплаты на 71 евро принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые поступления в размере 16 млн евро, а расходы на оплату труда в государственных учреждениях и местных органах власти увеличатся на пять миллионов евро по сравнению с 2022 годом.