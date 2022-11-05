Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления о повышении со следующего года минимальной зарплаты, согласно которому с 1 января почасовая минимальная зарплата вырастет с 3 евро 86 центов до 4 евро 30 центов, а месячная – с 654 до 725 евро.
В Эстонии тысячи людей получают минималку: с января она ощутимо вырастет
В Эстонии тысячи людей получают минималку: с января она ощутимо вырастет
По данным Налогово-таможенного департамента, в первые восемь месяцев этого года минималку получали 15 900 человек или 3,3% от общего числа работников, а еще 17 250 человек получали зарплату в диапазоне от 655 до 724 евро в месяц, сообщает ERR.
По данным Минфина, повышение минимальной ставки зарплаты на 71 евро принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые поступления в размере 16 млн евро, а расходы на оплату труда в государственных учреждениях и местных органах власти увеличатся на пять миллионов евро по сравнению с 2022 годом.
Повышение минимальной заработной платы также приведет к увеличению пособий, связанных с минималкой. Например, к увеличению родительского пособия.
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