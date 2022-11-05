Американский музей естественной истории в Нью-Йорке (AMNH) увеличится за счет строительства научного, учебного и инновационного центра имени Ричарда Гилдера.
Пещера или здание? ⟩ В Нью-Йорке строится музей по уникальному проекту
В Нью-Йорке строится музей по уникальному проекту
Ожидается, что новый скульптурный павильон, спроектированный Studio Gang, откроется в феврале 2023 года и коренным образом изменит музейный опыт. Музей способствует общественному научному образованию для всех возрастных групп, так как роль науки в решении самых насущных проблем общества очень важна.
Новый Центр Гилдера Американского музея естественной истории, спроектированный Жанной Ган и Studio Gang, приглашает посетителей исследовать увлекательные и глубокие связи между разнообразными коллекциями музея.
Центр Гилдера площадью 21 000 м2 соединяет несколько музейных зданий, образуя целый городок из четырех кварталов, как и планировалось более 150 лет назад.
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