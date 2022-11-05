Пещера или здание? ⟩ В Нью-Йорке строится музей по уникальному проекту

Ожидается, что новый скульптурный павильон, спроектированный Studio Gang, откроется в феврале 2023 года и коренным образом изменит музейный опыт. Музей способствует общественному научному образованию для всех возрастных групп, так как роль науки в решении самых насущных проблем общества очень важна.