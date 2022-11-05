Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа: цены резко пошли вверх

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке.

Контракт с поставкой «на день вперед» (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров – это более чем в два раза больше, чем в середине недели ($225).

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за пять дней текущей недели составляет 21% по сравнению с 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод «Северный поток» полностью остановлен. В конце сентября взорваны две нитки первого «Северного потока» и одна «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа завершает сезон закачки газа в ПХГ и начинает расход сформированных к зиме запасов газа. За последние отчетные сутки (3 ноября) к нетто-отбору газа перешли все крупнейшие газовые рынки ЕС – Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша.

В целом по ЕС прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, в отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. С учетом дальнейшего понижения температуры в пятницу, есть все шансы увидеть переход к нетто-отбору газа в целом по ЕС.

Уровень запасов сейчас составляет 95,04% – это более 102 млрд куб. м активного газа.