При пожаре в кафе в Костроме погибли 15 человек

В Костроме в ночь на 5 ноября произошел пожар в кафе «Полигон». Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:37, в это время в клубе находились сотни людей. Из здания были выведены 250 человек, также экстренные службы эвакуировали 15 жителей соседнего дома из-за сильного задымления. Пожар тушили пять часов, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров; на всей этой площади обрушилась крыша. К тушению были привлечены 50 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. В то же время, ТАСС и РИА Новости приводят данные о 15 погибших. По информации Mash, еще около 60 человек обратились в травмпункт.

По предварительным данным, причиной пожара стало нелегальное использование пиротехники, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. «Основная версия сейчас – неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар», – сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе. По данным ТАСС, применивший ракетницу посетитель объявлен в розыск. Агентство также пишет, что пожару предшествовала массовая драка среди посетителей клуба.

Прокуратура Костромской области начала проверку произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов. СК России возбудил уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (109 УК РФ), а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара для выяснения обстоятельств инцидента.