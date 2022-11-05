В Костроме в кафе «Полигон» на Никитской улице в ночь на 5 ноября произошел пожар. В результате инцидента погибли 15 человек, в здании обрушилась крыша на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправомерное использование пиротехники – в оперативном штабе сообщили, что в кафе произошел бытовой конфликт, один из участников которого мог использовать сигнальный пистолет или ракетницу.
При пожаре в кафе в Костроме погибли 15 человек
В Костроме в ночь на 5 ноября произошел пожар в кафе «Полигон». Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:37, в это время в клубе находились сотни людей. Из здания были выведены 250 человек, также экстренные службы эвакуировали 15 жителей соседнего дома из-за сильного задымления. Пожар тушили пять часов, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров; на всей этой площади обрушилась крыша. К тушению были привлечены 50 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники.
В результате пожара погибли 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. В то же время, ТАСС и РИА Новости приводят данные о 15 погибших. По информации Mash, еще около 60 человек обратились в травмпункт.
По предварительным данным, причиной пожара стало нелегальное использование пиротехники, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. «Основная версия сейчас – неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар», – сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе. По данным ТАСС, применивший ракетницу посетитель объявлен в розыск. Агентство также пишет, что пожару предшествовала массовая драка среди посетителей клуба.
Прокуратура Костромской области начала проверку произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов. СК России возбудил уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (109 УК РФ), а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара для выяснения обстоятельств инцидента.
Владельцем «Полигона» является местный депутат от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал предоставить им «и финансовую, и организационную поддержку».