Краски Tikkurila: год в розовом цвете

Основой новой коллекции красок Tikkurila 2023 года стала V413 Rosy Moment, матовая краска цвета старой розы с мягким оттенком, излучающий теплоту, дружелюбие и сочувствие. В коллекции имеются как спокойные светлые, так и яркие акцентные оттенки. Все цвета коллекции отлично сочетаются друг с другом, подчеркивают достоинства друг друга и дополняют цвет года.