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Краски Tikkurila: год в розовом цвете

rus.postimees.ee
Краски Tikkurila: год в розовом цвете
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Фото: Tikkurila

Производитель красок Tikkurila выбрал цвет 2023 года.

Основой новой коллекции красок Tikkurila 2023 года стала V413 Rosy Moment, матовая краска цвета старой розы с мягким оттенком, излучающий теплоту, дружелюбие и сочувствие. В коллекции имеются как спокойные светлые, так и яркие акцентные оттенки. Все цвета коллекции отлично сочетаются друг с другом, подчеркивают достоинства друг друга и дополняют цвет года.

Фото: Tikkurila
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