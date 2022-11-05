Эрдоган: темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от действий этих двух стран

В пятницу Эрдоган обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также они обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта.

Президент Турции сообщил, что Турция сосредоточится на продлении истекающей в ноябре зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по Черному морю.

В четверг, после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО. Однако Чавушоглу иначе оценил ситуацию. «Не все компоненты соглашения имплементированы», – заявил он. Министр подчеркнул, что некоторые необходимые меры власти обеих стран действительно приняли, и Анкара это приветствует.

В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме.