Сроки процесса ратификации Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят исключительно от действий северных стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от действий этих двух стран
В пятницу Эрдоган обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также они обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта.
Президент Турции сообщил, что Турция сосредоточится на продлении истекающей в ноябре зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по Черному морю.
В четверг, после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО. Однако Чавушоглу иначе оценил ситуацию. «Не все компоненты соглашения имплементированы», – заявил он. Министр подчеркнул, что некоторые необходимые меры власти обеих стран действительно приняли, и Анкара это приветствует.
В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме.
В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.