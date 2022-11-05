В Норвегии откроется большая ретроспективная выставка Конрада Мяги

Это третья и последняя часть обзорной выставки работ Мяги, ранее выставлявшейся в Музее современного искусства Эспоо в Финляндии EMMA (2021) и Копенгагенском центре искусств GL Strand (2022) в Дании, где работа Мяги привлекла множество посетителей и получила положительный отклик в местных СМИ, сообщила BNS пресс-служба Художественного музея Эстонии.

Конрад Мяги (1878-1925), несомненно, является одним из самых значительных эстонских художников своего поколения. Можно сказать, что его наследие столь же важно в Эстонии, как и наследие Эдварда Мунка в Норвегии. Работы Мяги отличаются обилием красок, смелой техникой рисования и современностью, а на его картинах можно встретить виды Эстонии, Италии и Франции, а также Норвегии.

На выставке будет представлено около 120 картин разных творческих периодов, в том числе несколько знаковых его работ. Диапазон изображаемых мотивов Конрада Мяги широк: от пейзажей и портретов до цветов и натюрмортов.

«Живописный стиль Конрада Мяги удивительно самостоятелен и индивидуален, но на его творчество также повлияли международные художественные течения 1910–1920-х годов, такие как неоимпрессионизм и его характерная пуантилистская техника живописи, а также экспрессионизм и кубизм. Благодаря такому разнообразию , его работы свежи и привлекательны и сегодня», – прокомментировал куратор выставки Пилви Калхама.

В 1908-1910 годах Конрад Мяги жил в Норвегии, поэтому интерес у местных зрителей к нему высок. Мяги был очарован норвежской природой и нарисовал множество пейзажей в окрестностях Осло и Конгсберга. Норвежский художник Кристиан Крог пригласил Мяги принять участие в одной из своих выставок в Христиании. С этого события начался его прорыв.

Выставка подготовлена в сотрудничестве с Эстонским художественным музеем, Художественным музеем Лиллехаммера и Музеем современного искусства Эспоо EMMA. Кураторы выставки – Нильс Ульсен, директор Художественного музея Лиллехаммера, и Пилви Калхама из EMMA.