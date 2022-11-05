Рядом с границей Таллинна вырастет микрорайон из вилл класса люкс

Автором проекта строящихся в деревне Принги в Виймси тринадцати роскошных вилл является одно из самых уважаемых архитектурных бюро Эстонии «3+1 Arhitektid» совместно с архитектором внутренних пространств Тийу Труус. «Всегда найдутся требовательные покупатели, которым нужен дом не в соответствии с сезонными тенденциями, а разработанный по вневременному проекту и отделанный со вкусом. Для взыскательного покупателя жилья такие имена сами по себе являются знаком качества», — подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Из материалов в конструкциях пятикомнатных домов средних размеров преобладают бетон, дерево и стекло, искусно сочетающиеся к окружающей природой. «Эти дома по отношению к центру Таллинна находятся за морем и лесом, но в то же время в 20 минутах езды», — сказал Саксинг.

Фото: LVM kinnisvara.

Дома отличаются высококачественным минимализмом, ведь современный состоятельный покупатель жилья — в противоположность богачам 2000-х — очень требователен к качеству, но предпочитает сдержанность».

Дома класса энергопотребления А с бетонной основной конструкцией снабжены например, литой бетонной крышей, земляным отоплением и охлаждением, умной системой вентиляции, реагирующей на влажность и содержание углекислого газа. В домах будут сауны, подсобные помещения и кладовки, а также крытое парковочное место на две машины. Отапливаемая площадь каждого дома - 145 м2.