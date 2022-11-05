«Он начал описывать, как испытал оргазм»: студентка пожаловалась на поведение преподавателя

Инцидент произошел в комнате отдыха университета, куда преподаватель пригласил студентку на встречу. «Я думала, что он будет говорить о возможной зачетной работе или просто о философии, – сообщила студентка, поэтесса Трийн Соометс, в своем общедоступном посте в Facebook. – Сначала преподаватель задавал довольно личные вопросы, потом я спросила о нем. Он долго рассказывал о себе, в результате заговорил о любви, влюбленности, сексуальной чакре и сексуальности, приводя примеры из собственной жизни. Когда он начал описывать, как он испытал оргазм, глядя на ноги женщины, я ушла».