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«Он начал описывать, как испытал оргазм»: студентка пожаловалась на поведение преподавателя

Геттер Трумси Кристийна Рейманд
«Он начал описывать, как испытал оргазм»: студентка пожаловалась на поведение преподавателя
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«Когда он начал описывать, как он испытал оргазм, глядя на ноги женщины, я ушла», – написала в соцсетях студентка Таллиннского университета. В университете сообщили, что преподаватель отстранен от преподавания до выяснения обстоятельств.
«Когда он начал описывать, как он испытал оргазм, глядя на ноги женщины, я ушла», – написала в соцсетях студентка Таллиннского университета. В университете сообщили, что преподаватель отстранен от преподавания до выяснения обстоятельств. Фото: Shutterstock/Kuvatõmmised Tallinna ülikooli kodulehelt/Facebookist

«Когда он начал описывать, как он испытал оргазм, глядя на ноги женщины, я ушла». Именно этой фразой студентка Таллиннского университета в соцсетях описала свой опыт общения с преподавателем. Лектор, со своей стороны, утверждал, что в беседе, которая началась с обсуждения христианства, он не описывал оргазм, а упомянул его.

Инцидент произошел в комнате отдыха университета, куда преподаватель пригласил студентку на встречу. «Я думала, что он будет говорить о возможной зачетной работе или просто о философии, – сообщила студентка, поэтесса Трийн Соометс, в своем общедоступном посте в Facebook. – Сначала преподаватель задавал довольно личные вопросы, потом я спросила о нем. Он долго рассказывал о себе, в результате заговорил о любви, влюбленности, сексуальной чакре и сексуальности, приводя примеры из собственной жизни. Когда он начал описывать, как он испытал оргазм, глядя на ноги женщины, я ушла».

Через три часа под постом в соцсети появился комментарий преподавателя Андреса Лууре: «Спасибо, что показали мне, как мое поведение выглядело со стороны. Приношу свои извинения за то, что заставил вас чувствовать в отношении себя притеснение и неуважение. Это не было моим намерением».

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