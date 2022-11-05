В Украине отключили 1300 терминалов Starlink из-за нехватки финансирования

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сбой, назвав подразделения Starlink «очень важными» для борьбы Украины с Россией.

Точно неизвестно, сколько терминалов эксплуатируют украинские военные, но 1300, которые недавно отключились, составляют значительную часть. В июле главнокомандующий страны обратился к Маску с прямой просьбой увеличить количество терминалов, в письме, которое видел CNN, говорилось, что военные задействовали около 4000 терминалов.

Небольшие, простые в использовании спутниковые антенны, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, получили всеобщее признание как революционный источник связи для военных Украины, позволяющий им воевать и оставаться онлайн даже в условиях, когда сети сотовой связи и Интернета были уничтожены в ходе войны с Россией.

Однако в последнее время возникли сомнения в надежности компании SpaceX после того, как стало известно об обсуждении финансирования и перебоях в работе вблизи линии фронта.

По данным телеканала, SpaceX взимала по 2,5 тысячи долларов в месяц за использование каждого терминала, в результате чего в сентябре Украина должна была выплатить около 20 миллионов долларов.

Прежде чем часть терминалов отключилась, в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере 3,25 миллиона долларов. По словам источника, партия терминалов также была заменена, поскольку возникли опасения, что обслуживание может быть отключено, чтобы свести к минимуму последствия.