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В Украине отключили 1300 терминалов Starlink из-за нехватки финансирования

CNN
В Украине отключили 1300 терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
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Спутниковая система Starlink.
Спутниковая система Starlink. Фото: SpaceX

Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Starlink компании Элона Маска, усилились за последнюю неделю после того, как 24 октября 1300 военных спутниковых устройств вышли из строя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сбой, назвав подразделения Starlink «очень важными» для борьбы Украины с Россией.

Точно неизвестно, сколько терминалов эксплуатируют украинские военные, но 1300, которые недавно отключились, составляют значительную часть. В июле главнокомандующий страны обратился к Маску с прямой просьбой увеличить количество терминалов, в письме, которое видел CNN, говорилось, что военные задействовали около 4000 терминалов.

Небольшие, простые в использовании спутниковые антенны, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, получили всеобщее признание как революционный источник связи для военных Украины, позволяющий им воевать и оставаться онлайн даже в условиях, когда сети сотовой связи и Интернета были уничтожены в ходе войны с Россией.

Однако в последнее время возникли сомнения в надежности компании SpaceX после того, как стало известно об обсуждении финансирования и перебоях в работе вблизи линии фронта.

По данным телеканала, SpaceX взимала по 2,5 тысячи долларов в месяц за использование каждого терминала, в результате чего в сентябре Украина должна была выплатить около 20 миллионов долларов.

Прежде чем часть терминалов отключилась, в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере 3,25 миллиона долларов. По словам источника, партия терминалов также была заменена, поскольку возникли опасения, что обслуживание может быть отключено, чтобы свести к минимуму последствия.

Британский чиновник сказал, что после обсуждений между министерствами «было решено, что военные возможности имеют более высокий приоритет». Среди многих других каналов поддержки, Великобритания направила тысячи украинских военнослужащих в Великобританию для обучения, прежде чем они отправятся обратно на передовую.

«Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое пожертвования могут оказать на поддержку Украины в защите ее народа от вторжения Путина», – сказал британский чиновник CNN.

В начале октября основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что услуги и сами терминалы Starlink были оплачены лишь частично, из-за чего SpaceX потеряла около 80 миллионов долларов. Компания обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование, отметив не может позволить себе продолжать поддерживать Украину безвозмездно. Однако позже Маск написал: «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, пока другие компании зарабатывают миллиарды долларов, мы продолжим финансировать правительство Украины бесплатно».

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