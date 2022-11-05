Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Starlink компании Элона Маска, усилились за последнюю неделю после того, как 24 октября 1300 военных спутниковых устройств вышли из строя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
В Украине отключили 1300 терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сбой, назвав подразделения Starlink «очень важными» для борьбы Украины с Россией.
Точно неизвестно, сколько терминалов эксплуатируют украинские военные, но 1300, которые недавно отключились, составляют значительную часть. В июле главнокомандующий страны обратился к Маску с прямой просьбой увеличить количество терминалов, в письме, которое видел CNN, говорилось, что военные задействовали около 4000 терминалов.
Небольшие, простые в использовании спутниковые антенны, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, получили всеобщее признание как революционный источник связи для военных Украины, позволяющий им воевать и оставаться онлайн даже в условиях, когда сети сотовой связи и Интернета были уничтожены в ходе войны с Россией.
Однако в последнее время возникли сомнения в надежности компании SpaceX после того, как стало известно об обсуждении финансирования и перебоях в работе вблизи линии фронта.
По данным телеканала, SpaceX взимала по 2,5 тысячи долларов в месяц за использование каждого терминала, в результате чего в сентябре Украина должна была выплатить около 20 миллионов долларов.
Прежде чем часть терминалов отключилась, в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере 3,25 миллиона долларов. По словам источника, партия терминалов также была заменена, поскольку возникли опасения, что обслуживание может быть отключено, чтобы свести к минимуму последствия.
Британский чиновник сказал, что после обсуждений между министерствами «было решено, что военные возможности имеют более высокий приоритет». Среди многих других каналов поддержки, Великобритания направила тысячи украинских военнослужащих в Великобританию для обучения, прежде чем они отправятся обратно на передовую.
«Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое пожертвования могут оказать на поддержку Украины в защите ее народа от вторжения Путина», – сказал британский чиновник CNN.
В начале октября основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что услуги и сами терминалы Starlink были оплачены лишь частично, из-за чего SpaceX потеряла около 80 миллионов долларов. Компания обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование, отметив не может позволить себе продолжать поддерживать Украину безвозмездно. Однако позже Маск написал: «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, пока другие компании зарабатывают миллиарды долларов, мы продолжим финансировать правительство Украины бесплатно».