Трубочист предупреждает: опасности себя подвергают те, кто топят печь уже много лет

– Насколько плотный у вас рабочий график?

– Зависит от сезона. Люди привыкли задумываться о чистке своих отопительных устройств перед началом отопительного сезона, то есть осенью. У меня много постоянных клиентов, поэтому рабочая нагрузка равномерно распределена в течение года: я научил людей, что дымоход надо проверять раз в год. Обычно осенью очередь пара месяцев, весной – месяц.

– Как давно вы работаете трубочистом и где трудитесь в основном?

– Сейчас идет одиннадцатый год: я начал в 2012 году. Работаю в Харьюмаа.

– Как часто вы видите трубы в плохом или опасном состоянии?

– Поскольку у меня стабильная клиентская база – 70–80 процентов людей приглашали меня и раньше, – отопительные устройства у них в порядке. В год я вижу в общей сложности от 30 до 40 опасных отопительных установок. Роль в этом играют разные факторы.

– Что может представлять опасность для людей?

– Одна из опасностей – верхняя часть трубы: она может быть разрушена и законопачена горючим материалом, например, пеной или макрофлексом. Помимо этого, в той части трубы, что уходит внутрь чердака, могут появиться трещины, деревянные конструкции могут находиться слишком близко и могут загореться.