Юрмо Пиберман работает трубочистом одиннадцать лет и видел дымоходы, состояние которых было невероятно плохим. В интервью он рассказал, какие неправильные привычки, связанные с растопкой печи, укоренились с давних времен и что он советует своим клиентам.
Трубочист предупреждает: опасности себя подвергают те, кто топят печь уже много лет
– Насколько плотный у вас рабочий график?
– Зависит от сезона. Люди привыкли задумываться о чистке своих отопительных устройств перед началом отопительного сезона, то есть осенью. У меня много постоянных клиентов, поэтому рабочая нагрузка равномерно распределена в течение года: я научил людей, что дымоход надо проверять раз в год. Обычно осенью очередь пара месяцев, весной – месяц.
– Как давно вы работаете трубочистом и где трудитесь в основном?
– Сейчас идет одиннадцатый год: я начал в 2012 году. Работаю в Харьюмаа.
– Как часто вы видите трубы в плохом или опасном состоянии?
– Поскольку у меня стабильная клиентская база – 70–80 процентов людей приглашали меня и раньше, – отопительные устройства у них в порядке. В год я вижу в общей сложности от 30 до 40 опасных отопительных установок. Роль в этом играют разные факторы.
– Что может представлять опасность для людей?
– Одна из опасностей – верхняя часть трубы: она может быть разрушена и законопачена горючим материалом, например, пеной или макрофлексом. Помимо этого, в той части трубы, что уходит внутрь чердака, могут появиться трещины, деревянные конструкции могут находиться слишком близко и могут загореться.
Опасными могут быть и манжеты, соединяющие отопительную установку и трубу, – если они чем-то закрыты и я не могу посмотреть, появились ли трещины, через которые могут проникнуть жар и дым. Кроме того, опасность могут представлять и сами топки: в некоторых печах топки сломаны, верхняя часть печи может обвалиться.
Также мне доводилось видеть сгоревшие банные печи и духовки или сломанные варочные панели, которые могут представлять опасность во время использования. Жар распространяется на горючий материал, или дым проникает в комнату. Особенно плохо, когда в помещение проникает угарный газ, не имеющий цвета и запаха: он уже может быть опасным для жизни.
– Как угарный газ проникает в комнату?
– Обычно угарный газ образуется, если топка неисправна. Чтобы этого не произошло, вся отопительная система должна быть целой и без трещин, потому что угарный газ может попасть в комнату и через трещины.
Другой вариант – когда задвижку закрывают слишком рано: это преграждает угарному газу путь в трубу, и он проникает в жилые помещения. Закрывать задвижку можно только тогда, когда все угли погасли. С давних времен почему-то бытует мнение, что, когда угли внизу, надо закрывать задвижку, чтобы тепло не уходило через трубу. Это неправильно!
Опасности себя подвергают те, кто уже годами топят печь и чересчур осмелели. Те, кто лишь недавно приобрел отопительную установку, зачастую намного осторожнее.
– Что вы проверяете во время визита?
– В первую очередь изучаю, как прошел год и есть ли какие-либо проблемы. Если клиент новый, спрашиваю, знает ли он, как работает задвижка, как топить и закрывать печь. Обычно у людей возникает вопрос, сколько дров надо класть и как часто топить.
Далее я чищу трубу от сажи: когда ее много, труба может загореться, к тому же сажа изолирует тепло. Если сажи слишком много, устройство не может греть как следует. В конце каждого визита даю обзор общей безопасности нагревательных установок. Если отопительная установка в очень плохом состоянии, составляю предложение для Спасательного департамента, который вправе запретить использование такого устройства.
Если вы планируете вызвать к себе домой трубочиста, перед визитом сделайте следующее
- Предоставьте трубочисту доступ ко всем частям отопительной системы.
- Перед приходом трубочиста убедитесь, что у вас есть ключи от всех точек доступа.
- Уберите от топки и подлежащих чистке отверстий, вещи, которые могут запачкаться.
- Убедитесь, что к приходу трубочиста труба и нагревательные установки остыли, а в топках нет несгоревших остатков.
- Обеспечьте безопасный доступ на трубу.
Даже если трубочист проверил оборудование, напоминаем, что с марта этого года датчик угарного газа обязателен и для зданий, в которых есть работающее на твердом топливе оборудование, например, печь, плита или камин.
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла приводит пример, насколько коварен угарный газ: «В нашей практике бывали случаи, когда благодаря установке датчика угарного газа люди обнаруживали, что в их жилых помещениях долгое время был угарный газ. После установки датчика люди жаловались, что он все время срабатывает. Причина была не в неисправности датчика, а в наличии угарного газа в жилом помещении. В таких случаях и надо вызывать трубочиста, который проверит нагревательные элементы или способы растопки. Хотя при небольшой концентрации CO самочувствие может и не ухудшиться сразу, в долгосрочной перспективе это все же вредно для здоровья».