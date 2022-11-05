Крупная полицейская операция: в Европе арестовали почти 400 человек

Большинство из задержанных были вовлечены в незаконный оборот наркотиков, содействие нелегальной иммиграции, подделку документов и в незаконный оборот огнестрельного оружия. Об этом сообщила полицейская служба Европейского союза – Европол.

По данным Европейской комиссии, 26– 29 октября в результате скоординированных действий между 28 европейскими странами 159 человек были арестованы за незаконный ввоз мигрантов, 112 человек – за незаконный оборот наркотиков, 38 человек – за незаконный оборот огнестрельного оружия, два человека подозреваются в торговле людьми и 71 человек – за другие преступления.

За четырехдневную операцию компетентные органы зафиксировали 2476 попыток незаконного пересечения границы. В ходе производства дел и обысков было обнаружено 106 единиц огнестрельного оружия, в том числе 43 винтовки, 42 пистолета, 6 пневматических пистолетов, одна противопехотная мина, полный комплекс противовоздушной обороны, 15 гранат, две противотанковые ракеты и 12 250 штук боеприпасов. Полицейские также изъяли 304 кг героина, 147 кг каннабиса, 5402 сигареты с марихуаной и 1,3 кг кокаина.

Аресты и полученные доказательства позволили правоохранительным органам инициировать еще 130 новых расследований.