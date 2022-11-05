Эксперты проливают свет на главный вопрос покупателя: из чего складывается стоимость нового жилья?

При строительстве совершенно нового здания в центре города или реконструкции существующего застройщику обычно приходится сталкиваться с гораздо более сложными вопросами, чем при разработке проектов за городом или в других районах города.

Стоимость земли в центре всегда выше, к тому же надо учитывать местные архитектурные требования. Это в целом увеличивает рыночную стоимость жилья и как следствие квартиры в таком доме будут стоить дороже.

Согласования и документы

Все, кто планирует строительные работы, в том числе застройщики, должны соблюдать определенные процедуры согласования. Строительные работы – реконструкция дома или квартиры, строительство нового дома, ремонт, реставрация, консервация или снос, а также прокладка техносетей – могут быть начаты лишь после получения всех необходимых согласований и разрешений.

Архитектура, дизайн и строительство

Архитектурный и дизайнерский проекты — два важных аспекта в стоимости новых проектов. Дизайн внутренних помещений играет очень важную роль в проектировании. Функциональные жилые помещения, где продуман каждый квадратный метр, важны для каждого проекта. «В Bonava мы можем гордиться, что находимся в курсе всех этапов — от проектирования и управления строительством до продажи и гарантийного обслуживания. Преимущество своей команды в том, что мы уже привыкли работать вместе, обеспечивая более качественный конечный результат», — отметила Керли Коолма, руководитель отдела проектирования Bonava.