Рождественское пособие получат не все пенсионеры

Местный пенсионер Ильмар Тагель в курсе новых правил. «Многие обижаются, поскольку раньше всем давали по 50 евро, а теперь не будут. Есть ощущение, что забывают самых достойных», – сказал Тагель. Он выступает за то, чтобы все пенсионеры, как и в прошлом году, получили рождественское пособие: «У всех нас много расходов на Рождество, и 50 евро были бы очень кстати. Со стороны волости было бы заслуживающим благодарности поступком выплатить [пособие] всем».