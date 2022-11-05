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Рождественское пособие получат не все пенсионеры

Яаника Элиас
Рождественское пособие получат не все пенсионеры
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По словам жителя волости Пыльва Ильмара Тагеля, многие пожилые люди сейчас обижаются на то, что в этом году рождественские пособия больше не будут получать все пенсионеры.
По словам жителя волости Пыльва Ильмара Тагеля, многие пожилые люди сейчас обижаются на то, что в этом году рождественские пособия больше не будут получать все пенсионеры. Фото: Jaanika Elias

В волости Пыльва в этом году рождественское пособие для пенсионеров по старости получат только те из них, чей доход в октябре не превышал 500 евро. Однако может возникнуть путаница в том, что считается доходом, а что нет.

Местный пенсионер Ильмар Тагель в курсе новых правил. «Многие обижаются, поскольку раньше всем давали по 50 евро, а теперь не будут. Есть ощущение, что забывают самых достойных», – сказал Тагель. Он выступает за то, чтобы все пенсионеры, как и в прошлом году, получили рождественское пособие: «У всех нас много расходов на Рождество, и 50 евро были бы очень кстати. Со стороны волости было бы заслуживающим благодарности поступком выплатить [пособие] всем».

Пенсионеры недовольны

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