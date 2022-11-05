Война и мир для олигархов. В России вышла книга Элизабет Шимпфессль «Безумно богатые русские»

Глава за главой Элизабет Шимпфессль рассказывает, как богатые русские прошли через период начального становления капитала и богатства напоказ. Они открыли для себя меценатство и благотворительность. Они обнаружили, как для богатства важен статус – и подчеркивают свое происхождение из интеллигентных семей. Ведь время показало, что в СССР они оказались самыми престижными.

Они поняли, что стильный предмет гардероба из секонд-хэнда смотрится изящнее, чем безвкусный предмет гардероба, который, тем не менее, кричит, что стоит тысячи долларов.

Богатые русские и Запад

Это одна из ключевых историй этой книги, и это одно сплошное противоречие. Начав с того, что вывозить свои семьи на Запад стоило хотя бы из соображений безопасности в 1990-е, постепенно богатые русские стали открывать для себя США и Европу.

Они говорят об особом месте России в мире, но открывают офисы на Манхэттене и покупают дома в Лондоне – при этом часто не понимая и критикуя принятый здесь образ жизни. Они отдают детей в престижнейшие западные школы и вузы и иногда забирают обратно, потому что это образование не похоже на то, которое они считают лучшим – престижная школа в центре Москвы, а затем факультет МГУ.

Фото: BBC