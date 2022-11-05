Автомобиль Volkswagen Golf съехал с дороги в Палдиски в субботу вечером, в результате чего пострадала молодая женщина, находившаяся в машине.
Молодая женщина пострадала в результате съезда автомобиля с дороги
Молодая женщина пострадала в результате съезда автомобиля с дороги
Авария произошла в 1.53 утра около Leetse tee 21, где автомобиль Volkswagen Golf съехал с дороги.
В машине находились три человека, в том числе 19-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Пока неизвестно, кто находился за рулем в момент аварии.
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