Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает осенью следующего года. Члены Альянса уже усиленно размышляют о том, кто станет его приемником. NY Times считает, что новый возможный генсек вступит в должность в самый критический момент истории.

Европейский союз желает, чтобы новый генсек был из государства-члена, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса также являются членами ЕС. Несмотря на то, что Европа еще не договорилась о том, за кого они будут выступать, Кая Каллас также рассматривается как один из возможных кандидатов.

По сообщению NY Times, Каллас очень сильно и активно поддерживала Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Она неоднократно заявляла в СМИ, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным быть не должно, и обвиняла Россию в геноциде украинцев.

Однако, по мнению газеты, слишком сильные антироссийские настроения могут оказаться фатальными как для Каллас, так и для любого кандидата от стран Балтии или Польши. А именно, страны Западной Европы, такие как Франция и Германия, предпочитают во главе альянса политика, который сможет установить более стабильные отношения с Москвой после войны.