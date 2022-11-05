В среду утром бдительный человек заметил нарушение правил дорожного движения на улице Кренгольм в Нарве: водитель создал опасную дорожную ситуацию, поскольку не счел нужным уступить дорогу мальчику, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
Чуть не сбил ребенка: бдительный житель Нарвы помог поймать нарушителя ПДД
Чуть не сбил ребенка: бдительный житель Нарвы помог поймать нарушителя ПДД
«Только внимательность и дорожная грамотность мальчика предотвратили трагические последствия», – сообщает Нарвское отделение полиции.
В тот же день нарвские полицейские установили личность нарушителя правил дорожного движения и предъявили ему обвинение в административном правонарушении за то, что он не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Нарвское отделение полиции напоминает, что сообщения о правонарушениях, опубликованные в социальных сетях, находятся под повышенным вниманием полиции. О правонарушениях, совершенных в зоне обслуживания Нарвского полицейского отделения, можно сообщить в социальных сетях веб-полицейскому Анастасии Семеновой, которая передаст информацию соответствующим должностным лицам.