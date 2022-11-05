Здание школы находится в деревне Краби, волость Рыуге, Вырумаа, и ждет умного, творческого и практичного владельца, который вдохнет в него новую жизнь.
Фото и видео ⟩ Трехэтажное здание в жилом состоянии продается по цене квартиры в Таллинне
Выставленная на продажу недвижимость предлагает широкие возможности для ведения бизнеса, связанного с туризмом, или же для открытия в нем социального учреждения или учебного центра.
Общая площадь трехэтажного здания школы составляет 1683,4 м2. Красивое здание покрыто черепичной крышей. Учебные классы расположены в одном крыле здания, спортзал – в другом, а лестничная клетка и вестибюль – в центральной части.
В бывшем здании школы есть все необходимые условия для немедленного использования: большая кухня и столовая расположены на нижнем этаже. Система отопления основана на мазуте, котельная расположена на первом этаже в заднем крыле здания. Разумно подумать о модернизации системы отопления. Электричество 3х200А. Вода поступает из скважины на территории школы.
Здание расположено на большом участке площадью 4,43 га. Перед домом находится спортивная площадка, территория школы благоустроена. Имеются зеленые насаждения.
Рядом находится богатое рыбой озеро Краби-Вескиярв, а недалеко - ландшафтный заповедник с озерами и различными замечательными природными объектами. Цена недвижимости – всего 199 000 евро. Видео смотрите ЗДЕСЬ. Объект выставлен на продажу на интернет-аукционе osta.ee. Торги заканчиваются 7 ноября. Еще можно успеть!