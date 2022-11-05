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Фото и видео ⟩ Трехэтажное здание в жилом состоянии продается по цене квартиры в Таллинне

rus.postimees.ee
Трехэтажное здание в жилом состоянии продается по цене квартиры в Таллинне
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Фото: osta.ee

Здание школы находится в деревне Краби, волость Рыуге, Вырумаа, и ждет умного, творческого и практичного владельца, который вдохнет в него новую жизнь.

Выставленная на продажу недвижимость предлагает широкие возможности для ведения бизнеса, связанного с туризмом, или же для открытия в нем социального учреждения или учебного центра.

Общая площадь трехэтажного здания школы составляет 1683,4 м2. Красивое здание покрыто черепичной крышей. Учебные классы расположены в одном крыле здания, спортзал – в другом, а лестничная клетка и вестибюль – в центральной части.

Фото: osta.ee

В бывшем здании школы есть все необходимые условия для немедленного использования: большая кухня и столовая расположены на нижнем этаже. Система отопления основана на мазуте, котельная расположена на первом этаже в заднем крыле здания. Разумно подумать о модернизации системы отопления. Электричество 3х200А. Вода поступает из скважины на территории школы.

Фото: osta.ee

Здание расположено на большом участке площадью 4,43 га. Перед домом находится спортивная площадка, территория школы благоустроена. Имеются зеленые насаждения.

Рядом находится богатое рыбой озеро Краби-Вескиярв, а недалеко - ландшафтный заповедник с озерами и различными замечательными природными объектами. Цена недвижимости – всего 199 000 евро. Видео смотрите ЗДЕСЬ. Объект выставлен на продажу на интернет-аукционе osta.ee. Торги заканчиваются 7 ноября. Еще можно успеть!

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