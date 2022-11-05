Фото и видео ⟩ Трехэтажное здание в жилом состоянии продается по цене квартиры в Таллинне

Выставленная на продажу недвижимость предлагает широкие возможности для ведения бизнеса, связанного с туризмом, или же для открытия в нем социального учреждения или учебного центра.

Общая площадь трехэтажного здания школы составляет 1683,4 м2. Красивое здание покрыто черепичной крышей. Учебные классы расположены в одном крыле здания, спортзал – в другом, а лестничная клетка и вестибюль – в центральной части.

Фото: osta.ee

В бывшем здании школы есть все необходимые условия для немедленного использования: большая кухня и столовая расположены на нижнем этаже. Система отопления основана на мазуте, котельная расположена на первом этаже в заднем крыле здания. Разумно подумать о модернизации системы отопления. Электричество 3х200А. Вода поступает из скважины на территории школы.

Фото: osta.ee

Здание расположено на большом участке площадью 4,43 га. Перед домом находится спортивная площадка, территория школы благоустроена. Имеются зеленые насаждения.