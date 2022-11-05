Швеция дистанцируется от курдов в стремлении вступить в НАТО

Сирийское курдское ополчение ОНС (Отряды народной самообороны) и его политическая ветвь PYD (Партия «Демократический союз») считаются в Турции продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая начала восстание против Турции в 1980 году и рассматривается Турцией, США и Европейским союзом как террористическая группа.

Швеция, наряду с Соединенными Штатами и рядом других стран НАТО, поддержала ОНС в борьбе против Исламского государства.

Однако Турция пообещала заблокировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если она не прекратит поддерживать группу ополченцев.

«Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК… чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией», – заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром в интервью шведскому радио.

«Главная цель – членство Швеции в НАТО», – сказал он.

Этот шаг был сделан всего за несколько дней до того, как премьер-министр Ульф Кристерссон отправиться в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Тайипа Эрдогана позволить Швеции присоединиться к военному союзу.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в начале этого года после вторжения России в Украину.