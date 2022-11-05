Фото ⟩ Как в деревне! В Кристийне ждет покупателя большой отремонтированный дом

Двухэтажный дом общей площадью 230 м2 продается за 828 000 евро. Это полностью отремонтированный дом, одна половина которого еще ожидает внутренней отделки. В интерьере дома гармонично сочетаются винтажные и современные элементы. Дом светлый и просторный с продуманной планировкой.

Фото: KV.EE

На первом этаже находятся просторная гостиная со столовой и кухней. Также имеется еще одна гостиная, три спальни, туалет, душевая, сауна, техническое помещение, подсобное помещение и санузел. Из гостиной можно выйти на уютную террасу. Второй этаж дома в настоящее время ожидает продолжения ремонта.

Фото: KV.EE

Дом расположен на земельном участке площадью 1134 м2, где находится детская игровая площадка, а также растут фруктовые деревья и ягодные кустарники. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом, температуру можно удобно регулировать по мере необходимости.

Фото: KV.EE