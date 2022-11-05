Сб, 5.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

У нас точно кризис? На кладбище горят фонари

Арвед Брейдакс
У нас точно кризис? На кладбище горят фонари
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На кладбище установили освещение. Фонари горят до полуночи.
На кладбище установили освещение. Фонари горят до полуночи. Фото: Arved Breidaks

На центральной дороге, ведущей через кладбище Урвасте, появились 15 фонарей уличного освещения. Это позволит посетить близких людей на кладбище даже в темное время суток. В то же время, у местных жителей возник вопрос, не являются ли дополнительные траты на электроэнергию в нынешней ситуации излишними?

«Освещение построено с мыслью о том, что люди приходят на кладбище не всегда в светлое время суток, а после работы, когда темно», – сказал наставник прихода управляющей кладбищем церкви в Урвасте Юллар Салуметс. По его словам, в праздничные дни на кладбище много свечей, которые обеспечивают освещение, а в будние дни их немного. «Теперь здесь горят фонари до 12 часов ночи», – добавил Салуметс.

На кладбище Урвасте вечером в День поминовения усопших в 17 часов торжественно включенное освещение помогает пройти по кладбищу в темноте от ворот до часовни на другом конце. Фонари освещают не все кладбище, но светят достаточно далеко, чтобы, идя среди могил в темноте, не наступить на них и не споткнуться.

Ключевые слова
Наверх