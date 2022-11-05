У нас точно кризис? На кладбище горят фонари

«Освещение построено с мыслью о том, что люди приходят на кладбище не всегда в светлое время суток, а после работы, когда темно», – сказал наставник прихода управляющей кладбищем церкви в Урвасте Юллар Салуметс. По его словам, в праздничные дни на кладбище много свечей, которые обеспечивают освещение, а в будние дни их немного. «Теперь здесь горят фонари до 12 часов ночи», – добавил Салуметс.