В ходе ремонта столетнего дома обнаружена удивительная находка

Ник Драммонд и Патрик Баккер были уверены, что купленный ими в прошлом году за 183 000 долларов старинный дом в Нью-Йорке должен иметь захватывающую историю. Ждать долго не пришлось: дом открыл им свою тайну.

А именно, 30-летний архитектор и 29-летний флорист, начав фасадные работы, обнаружили упакованную в бумагу бутылку. «Сначала я подумал, что это теплоизоляция или что-то в этом роде», - сказал Ник изданию nypost.com.

Вскрыв стену столетнего дома, собственники обнаружили шесть бутылок виски, датированные 1923 годом. Чем дальше продвигался ремонт, тем больше бутылок виски они находили.

Всего было найдено 66 бутылок виски, из которых 15 были полными и не откупоренными. По словам Ника Драммонда, аукционная цена такого виски колеблется от 500 до 1000 долларов.