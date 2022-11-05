Тысячи свечей ⟩ На акцию в память о погибших в давке на Хэллоуин в Сеуле пришло угрожающее число людей

В ночь трагедии около 100 000 человек праздновали первый послекоронавирусный Хэллоуин в Итхэвоне, популярном районе ночной жизни в Сеуле. Большинство жертв были молодые люди, 19 из которых иностранцы.

Сотрудники правоохранительных органов теперь признали, что меры безопасности для такой большой толпы были недостаточными. Оппозиция обвиняет правительство президента Юн Сок Ёля в нежелании брать на себя ответственность за инцидент.

Тысячи людей собрались сегодня в центре Сеула, чтобы зажечь свечи по инициативе общественного объединения, входящего в крупнейшую оппозиционную партию. Некоторые также вышли с плакатами: «Уходи в отставку, Юн Сок Ёль!»

Памятные свечи были зажжены также в Пусане, Кванджу и Чеджу.

Вчера президент Юн публично извинился. Это также сделали начальник национальной полиции и министр внутренних дел.

«Я опечален как президент, который несет ответственность за жизни и безопасность людей, и мне очень жаль, – сказал Юн. – Я знаю, что наше правительство и я несем огромную ответственность за то, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась».

Итхэвон с его узкими улочками и многочисленными барами популярен среди любителей Хэллоуина. Местные СМИ сообщают, что давка, приведшая к трагедии, началась, когда толпа ринулась к бару, где, как утверждается, была замечена знаменитость.