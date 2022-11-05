Сегодня несколько тысяч жителей Сеула вышли на акцию в память о 154 погибших во время празднования Хэллоуина. Еще 100 человек в тот день пострадало.
Тысячи свечей ⟩ На акцию в память о погибших в давке на Хэллоуин в Сеуле пришло угрожающее число людей
В ночь трагедии около 100 000 человек праздновали первый послекоронавирусный Хэллоуин в Итхэвоне, популярном районе ночной жизни в Сеуле. Большинство жертв были молодые люди, 19 из которых иностранцы.
Сотрудники правоохранительных органов теперь признали, что меры безопасности для такой большой толпы были недостаточными. Оппозиция обвиняет правительство президента Юн Сок Ёля в нежелании брать на себя ответственность за инцидент.
Тысячи людей собрались сегодня в центре Сеула, чтобы зажечь свечи по инициативе общественного объединения, входящего в крупнейшую оппозиционную партию. Некоторые также вышли с плакатами: «Уходи в отставку, Юн Сок Ёль!»
Памятные свечи были зажжены также в Пусане, Кванджу и Чеджу.
Вчера президент Юн публично извинился. Это также сделали начальник национальной полиции и министр внутренних дел.
«Я опечален как президент, который несет ответственность за жизни и безопасность людей, и мне очень жаль, – сказал Юн. – Я знаю, что наше правительство и я несем огромную ответственность за то, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась».
Итхэвон с его узкими улочками и многочисленными барами популярен среди любителей Хэллоуина. Местные СМИ сообщают, что давка, приведшая к трагедии, началась, когда толпа ринулась к бару, где, как утверждается, была замечена знаменитость.
Хотя полиция могла заранее оценить, что на празднование Хэллоуина придет около 100 000 человек, было выставлено только 137 охранников. При этом 6500 полицейских находились на другом конце города, где проходила антиправительственная демонстрация с гораздо меньшим количеством участников.