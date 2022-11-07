Скульская о мате в искусстве: его использовали большие писатели, но одновременно это и подзаборная лексика

«У меня был очень близкий друг, у которого я училась, академик российской словесности Самуил Лурье. Его преследовало КГБ, и я спросила у него: если это кончится расстрелом, то как он себя поведет, когда его поведут на расстрел. И он ответил: "Самое главное, перед тем, как они крикнут "Пли!", успеть крикнуть им: "Пошли вы ...!" Но это финал, это как реквием. Поэтому, если бы спектакль это слово венчало, оно вызвало бы у меня приязнь. Но когда ты начинаешь с финала, мне кажется, что это неправильно выстроенная композиция. На мой вкус. Никаких претензий к слову у меня нет, есть претензии к композиции», – подчеркнула Елена Скульская.