В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет об искусстве. Где проходит грань между безвкусицей и авангардом, как отличить кич от эпатажа, а пошлость от авторского видения? В студии собрались художники, писатели, искусствоведы, актеры и другие деятели искусства.
Скульская о мате в искусстве: его использовали большие писатели, но одновременно это и подзаборная лексика
Речь зашла и о нашумевшей постановке Юлии Ауг «Х*й войне». Литератор Елена Скульская считает, что использование обсценной лексики допустимо, но исключительно в финале произведения.
«У меня был очень близкий друг, у которого я училась, академик российской словесности Самуил Лурье. Его преследовало КГБ, и я спросила у него: если это кончится расстрелом, то как он себя поведет, когда его поведут на расстрел. И он ответил: "Самое главное, перед тем, как они крикнут "Пли!", успеть крикнуть им: "Пошли вы ...!" Но это финал, это как реквием. Поэтому, если бы спектакль это слово венчало, оно вызвало бы у меня приязнь. Но когда ты начинаешь с финала, мне кажется, что это неправильно выстроенная композиция. На мой вкус. Никаких претензий к слову у меня нет, есть претензии к композиции», – подчеркнула Елена Скульская.
«Что касается самой этой лексики, – она, – то она есть у Довлатова, есть у Юза Алешковского, она есть у больших писателей, но одновременно это и подзаборная лексика, и лексика, от которой мы стараемся отучить наших детей. Если не будет какого-то табу, мы не сможем его преодолевать».
Смотрите новый выпуск под названием «Я художник, я так вижу» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие – Елена Соломина и Олеся Лагашина.