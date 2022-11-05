Торнадо в США убило одного человека и ранило несколько десятков человек

По меньшей мере один человек погиб в округе МакКертейн, штат Оклахома. По словам местных властей, в городе Идабель были разрушены церковь, больница и школа, и некоторые люди все еще находятся под завалами.

Губернатор Кевин Ститт сказал, что в этот район были отправлены аварийные бригады и резервные генераторы.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Оклахомы, пострадали как минимум три других округа, местами произошли внезапные наводнения.

По словам местных властей, по меньшей мере 50 домов были разрушены или повреждены в округе Ламар, Северный Техас, и более двух десятков человек получили ранения.