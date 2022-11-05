На американские штаты Техас и Оклахома в пятницу обрушились торнадо, в результате которых по меньшей мере один человек погиб, несколько десятков получили ранения
Торнадо в США убило одного человека и ранило несколько десятков человек
Торнадо в США убило одного человека и ранило несколько десятков человек
По меньшей мере один человек погиб в округе МакКертейн, штат Оклахома. По словам местных властей, в городе Идабель были разрушены церковь, больница и школа, и некоторые люди все еще находятся под завалами.
Губернатор Кевин Ститт сказал, что в этот район были отправлены аварийные бригады и резервные генераторы.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Оклахомы, пострадали как минимум три других округа, местами произошли внезапные наводнения.
По словам местных властей, по меньшей мере 50 домов были разрушены или повреждены в округе Ламар, Северный Техас, и более двух десятков человек получили ранения.
Смерчи сопровождались сильными дождями и наводнениями. Метеорологи предупреждают, что этот циклон грозит теперь Арканзасу и Луизиане.