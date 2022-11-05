Журналисты: дело о коррупции в Кохтла-Ярве – часть картины «русского мира»

Рууссаар отметил, что подозрение в коррупции в отношении предпринимателя Николая Осипенко из Кохтла-Ярве является одним из самых крупных обвинений за последнее время, которое было предъявлено такому большому количеству муниципальных чиновников и предпринимателей, связанных с самоуправлением.

«Не знаю, хорошо это, или плохо. Скорее, даже хорошо, что всплывают такие масштабные дела, это, наверное, предупредительно действует на всех остальных, у кого руки чешутся на коррупцию», – сказал он.

По словам Меэритса, удивительно, как много лет Осипенко мог заниматься интригами. «Наконец-то начали двигаться в разумном направлении. Лучше поздно, чем никогда».

Осипенко, который сначала был освобожден из под стражи по состоянию здоровья, в четверг все же был арестован. По словам Рууссаара, возникают этические вопросы относительно того, насколько это оправдано. По мнению Меэритса, это может помочь тем, кто причастен к делу, рассказать полиции, что произошло на самом деле.

Хыбемяги считает правильным заключение Осипенко под стражу. «Следователи установили, что в предыдущий период, когда он был на свободе, он продолжал свою преступную деятельность из дома с помощью телефона и других средств связи», – отметил он.