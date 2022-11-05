В передаче радио Kuku «Keskpäevatund» главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги, главный редактор радио Kuku Айнар Рууссаар и предприниматель Хелдур Меэритс обсудили дело о коррупции в Кохтла-Ярве и сосуществование эстонской и русской общин.
Журналисты: дело о коррупции в Кохтла-Ярве – часть картины «русского мира»
Рууссаар отметил, что подозрение в коррупции в отношении предпринимателя Николая Осипенко из Кохтла-Ярве является одним из самых крупных обвинений за последнее время, которое было предъявлено такому большому количеству муниципальных чиновников и предпринимателей, связанных с самоуправлением.
«Не знаю, хорошо это, или плохо. Скорее, даже хорошо, что всплывают такие масштабные дела, это, наверное, предупредительно действует на всех остальных, у кого руки чешутся на коррупцию», – сказал он.
По словам Меэритса, удивительно, как много лет Осипенко мог заниматься интригами. «Наконец-то начали двигаться в разумном направлении. Лучше поздно, чем никогда».
Осипенко, который сначала был освобожден из под стражи по состоянию здоровья, в четверг все же был арестован. По словам Рууссаара, возникают этические вопросы относительно того, насколько это оправдано. По мнению Меэритса, это может помочь тем, кто причастен к делу, рассказать полиции, что произошло на самом деле.
Хыбемяги считает правильным заключение Осипенко под стражу. «Следователи установили, что в предыдущий период, когда он был на свободе, он продолжал свою преступную деятельность из дома с помощью телефона и других средств связи», – отметил он.
По словам Рууссаара, несмотря на окончательный результат, хорошо, что дело Кохтла-Ярве всплыло на поверхность. «По крайней мере, это может заставить местных жителей задуматься, а надо ли жить так, как они жили 15 или 30 лет. Пожалуй, в этом самая большая ценность этого дела», – сказал он.
Дело Осипенко – часть общей картины
По словам Меэритса, на коррупционный скандал можно смотреть шире, имея в виду события, происходящие в русской общине Эстонии. «Это часть общей картины того, насколько "русский мир" работает, или нет. Кажется, сейчас мы прошли переломный момент», – сказал Меэритс, также касаясь вопроса русскоязычных телеканалов.
Рууссаар считает, что перемены происходят и со сменой поколений. «"Русский мир" влияет на жителей 40+, мышление молодого поколения другое, вне зависимости от того, что говорит дома отец или дедушка».
По словам Хыбемяги, в Эстонии найдена уникальная модель сосуществования эстонской и русской общин. «Мы можем жить без крупных взрывов, мы ладим. Мы видим, что дела понемногу налаживаются».
Рууссаар признал, что правительство и муниципалитеты Эстонии все еще чувствуют себя слишком комфортно, чтобы навязывать юридические требования. «Страна должна быть более решительной», – сказал Рууссаар, приведя, среди прочего, в пример не говорящую по-эстонски воспитательницу детского сада в Нарве, которая в этом году была удостоена звания учителя года.
Хыбемяги сказал, что остается непонятным, как такой человек может быть выбран учителем года. «Это совершенно непонятно. Кто они, принявшие такое решение? На голову этому человеку натянули мусорное ведро», – отметил он.
«Это не единственный случай», – заявил Рууссаар, добавив, что это заставляет задуматься, сколько на самом деле людей, работающих в сфере образования, недостаточно хорошо знает эстонский язык: «Это следует распространить на всех тех, кто находится на том же языковом уровне, но кто просто не был номинирован в качестве кандидата на звание учителя года».
По мнению Меэрится, идентичность местных русских могла бы заключаться в том, что знать эстонский язык было бы нормальным явлением: «Если это материализуется, это будет большим делом».