Министерство окружающей среды напоминает, что правильная техника отопления важна для здоровья человека, окружающей среды и кошелька владельцев печей.
Министерство окружающей среды: правильная техника отопления спасет ваше здоровье и печи
Использование правильных методов отопления необходимо для того, чтобы свести к минимуму влияние печного отопления на качество воздуха и здоровье человека.
Считается, что единственная проблема при использовании мокрых дров – это трудности с тем, чтобы их зажечь. Отопление мокрыми дровами разрушает печь и дымоход, а в воздух выбрасывается значительно больше загрязняющих веществ. Кроме того, теплотворная способность сырой древесины в несколько раз ниже.
По словам главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды Кайди Кийл, люди часто не знают, что делают что-то не так, когда разводят огонь в печи, камине или под плитой.
«Правильно разводя огонь, каждый может внести свой вклад в улучшение качества воздуха. Самое главное – использовать только сухие дрова, разжигать огонь сверху, а отопительные приборы следует регулярно обслуживать», – сказала Кийл.
Многих озадачивает предложение зажечь огонь сверху. Однако при такой работе огонь в печи движется сверху вниз и процесс горения может быть стабильнее, дольше, а выбросы загрязняющих веществ значительно ниже и эффективность от обогрева гораздо выше.
Эксперименты в печной лаборатории Эстонского центра экологических исследований показали, что выбросы вредоносных мелких частиц более чем в два раза выше при использовании влажной твердой древесины вместо сухой. «В случае соединений, непосредственно вызывающих рак, разница в качестве и влажности древесины увеличивает выбросы, иногда даже в десять раз», – сказала Кийл.
Еще раз нужно повторить, что, сжигая мусор, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких. «Выбросы вредных веществ, образующиеся при сжигании отходов в домашних условиях, значительны. Соединения, образующиеся при сжигании отходов, опасны по целому ряду причин: опасные соединения стойкие, токсичные и накапливаются в организмах и пищевых цепях. Слой копоти образуется в печи при сжигании отходов, что снижает срок службы печи и эффективность отопления», – отметила Кийл.
Не реже одного раза в год владельцы печей должны вызывать трубочиста для чистки дымохода и отопительных очагов. Обслуживание печи и дымохода обеспечивает достаточную тягу, которая напрямую влияет на процесс горения. Если при отоплении из трубы идет белый дым, с отоплением все в порядке.
Следует избегать перегрева, так как это может привести к поломке печи и возгоранию сажи.
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