Министерство окружающей среды: правильная техника отопления спасет ваше здоровье и печи

Использование правильных методов отопления необходимо для того, чтобы свести к минимуму влияние печного отопления на качество воздуха и здоровье человека.

Считается, что единственная проблема при использовании мокрых дров – это трудности с тем, чтобы их зажечь. Отопление мокрыми дровами разрушает печь и дымоход, а в воздух выбрасывается значительно больше загрязняющих веществ. Кроме того, теплотворная способность сырой древесины в несколько раз ниже.

По словам главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды Кайди Кийл, люди часто не знают, что делают что-то не так, когда разводят огонь в печи, камине или под плитой.

«Правильно разводя огонь, каждый может внести свой вклад в улучшение качества воздуха. Самое главное – использовать только сухие дрова, разжигать огонь сверху, а отопительные приборы следует регулярно обслуживать», – сказала Кийл.

Многих озадачивает предложение зажечь огонь сверху. Однако при такой работе огонь в печи движется сверху вниз и процесс горения может быть стабильнее, дольше, а выбросы загрязняющих веществ значительно ниже и эффективность от обогрева гораздо выше.