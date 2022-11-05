Фото ⟩ Инцидент на эстонско-российской границе: багаж женщины вызвал подозрение. Как оказалось, не напрасно

При прохождении таможенного контроля дама сообщила об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию, передает портал 47news.

Но ее багаж привлек внимание служебной собаки. Сотрудники таможни досмотрели содержимое и обнаружили картонную коробку Finish, где под капсулами с бытовой химией находился сверток в полимерной пленке, там было вещество темного цвета растительного происхождения с характерным запахом.

Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой 867,63 г.

Фото: Пресс-служба СЗТУ