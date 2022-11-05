Российские таможенники на погранпункте в Ивангороде в багаже у женщины, которая пешком шла через эстонско-российскую границу, обнаружили около 900 граммов растительного наркотика. Наркотическое вещество было спрятано под капсулами с бытовой химией.
Фото ⟩ Инцидент на эстонско-российской границе: багаж женщины вызвал подозрение. Как оказалось, не напрасно
При прохождении таможенного контроля дама сообщила об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию, передает портал 47news.
Но ее багаж привлек внимание служебной собаки. Сотрудники таможни досмотрели содержимое и обнаружили картонную коробку Finish, где под капсулами с бытовой химией находился сверток в полимерной пленке, там было вещество темного цвета растительного происхождения с характерным запахом.
Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой 867,63 г.
Товар изъят, нарушительницу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров». Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.