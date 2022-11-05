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Фото ⟩ Инцидент на эстонско-российской границе: багаж женщины вызвал подозрение. Как оказалось, не напрасно

rus.postimees.ee
Инцидент на эстонско-российской границе: багаж женщины вызвал подозрение. Как оказалось, не напрасно
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Фото: Пресс-служба СЗТУ

Российские таможенники на погранпункте в Ивангороде в багаже у женщины, которая пешком шла через эстонско-российскую границу, обнаружили около 900 граммов растительного наркотика. Наркотическое вещество было спрятано под капсулами с бытовой химией.

При прохождении таможенного контроля дама сообщила об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию, передает портал 47news.

Но ее багаж привлек внимание служебной собаки. Сотрудники таможни досмотрели содержимое и обнаружили картонную коробку Finish, где под капсулами с бытовой химией находился сверток в полимерной пленке, там было вещество темного цвета растительного происхождения с характерным запахом.

Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой 867,63 г.

Фото: Пресс-служба СЗТУ

Товар изъят, нарушительницу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров». Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

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