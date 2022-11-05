Ошибочка вышла: из бюджета Кохтла-Ярве испарился миллион

Элина Виск, которая стала главой финансовой службы горуправы в начале сентября, говорила о недостающем миллионе евро на заседаниях нескольких комиссий горсобрания в октябре. Например, в комиссии по образованию и культуре она сказала, что нынешний городской бюджет несбалансирован, в связи с чем заявления на получение средств от городских учреждений в настоящее время не удовлетворяются. «На это просто нет денег, и нас ждут впереди очень трудные времена, также нам нужно начинать экономить», – сказала она.

Человеческая ошибка

Виск сказала «Северному побережью», что не верит, что здравомыслящий бухгалтер умышленно допустит такую ошибку. «Рано или поздно она выйдет наружу и отомстит. Я убеждена, что это человеческая ошибка», – сказала она, добавив, что такую ошибку нелегко заметить.

По ее оценке, эта ошибка могла возникнуть из-за того, что в составлении бюджета по методу начисления участвует большое количество бухгалтеров, каждый из которых редактирует свои таблицы Excel. «Бюджет по методу начисления балансировался такой строкой, как изменение требований и обязательств. Но сумма этой строки неверна, где-то нечаянно ошиблись», – сказала Виск, добавив, что ошибка обнаружилась через Министерство финансов.

Следствием этого является то, что в принятом горсобранием городском бюджете разрешено потратить примерно на миллион евро больше, чем денег на это имеется на самом деле. «Теперь надо дополнительным бюджетом сократить расходы почти на миллион евро. Или найти больше доходов. Мы рассматриваем оба варианта, но к концу года бюджет должен быть сбалансирован», – сказала Виск, добавив, что подоходного налога поступило, правда, чуть больше, чем планировалось, но уж точно не миллион евро.