Март Каллас ответил на предложение соцдемов приостановить свои полномочия

«Недавно в Таллинне произошел случай, напоминающий сцену из известного сериала Kättemaksukontor. Пойманный на месте преступления браконьер объясняет полиции, почему он отстреливал коз – "коза напала на меня, и так два раза подряд". Так же и наш коллега Март Каллас, утверждающий, что почувствовал опасность от велосипедиста и посчитал нужным дважды наехать на него на своем автомобиле», – приводит текст речи Марис Хелльранд пресслужба соцдемов.

Также она подчеркнула, что мандат депутата не дает права нарушать правила дорожного движения и не означает, что его обладателю позволено больше, чем простым людям.

«Если депутат городского собрания намеренно нападает на кого-либо, то это абсолютно неприемлемое поведение, которое накладывает тень на каждого из сидящих в этом зале депутатов. Если человек не в состоянии контролировать себя за рулем, то он не подходит и для управления городом. Поэтому наша фракция предлагает Марту Калласу приостановить свои полномочия в городском собрании до окончания полицейского расследования по этому делу», – сказала Хелльранд.

Март Каллас ответил: «Уважаемая Марис Хелльранд, если вы не знаете деталей, то, пожалуйста, не делайте далеко идущие выводы. Пьяный велосипедист, который ехал на украденном велосипеде, это не тот, кого следовало бы защищать. Особенно вам. Он был агрессивным, был в состоянии алкогольного опьянения – полиция это установила».

Напомним, что 28 октября председатель партии EKRE в горсобрании Таллинна Март Каллас оказался замешан в конфликте, в ходе которого он наехал на велосипедиста возле автовокзала в Таллинне. Каллас заявил что почувствовал угрозу со стороны велосипедиста и потому наехал на него.

Велосипедист в темной одежде выехал прямо перед автомобилем депутата и пнул решетку радиатора автомобиля. Когда он отъехал и зачем-то поднял велосипед, Март Каллас наехал на него и поднял на капот.