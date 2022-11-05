ВИДЕО ⟩ «Ты полковник, ***, че ты можешь мне с братвой объяснить?»: в Казани мобилизованные устроили перепалку с офицером

В соцсетях вечером 4 ноября появились видео, сделанные в Татарстане в пункте сбора мобилизованных. На них мобилизованные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить им условия содержания: они жаловались на недостаток воды, дров для отопления, а также на то, что им выдали старые необстрелянные автоматы, пишет Meduza.