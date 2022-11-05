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ВИДЕО ⟩ «Ты полковник, ***, че ты можешь мне с братвой объяснить?»: в Казани мобилизованные устроили перепалку с офицером

Meduza.io
«Ты полковник, ***, че ты можешь мне с братвой объяснить?»: в Казани мобилизованные устроили перепалку с офицером
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Бунт мобилизированных.
Бунт мобилизированных. Фото: Скриншот.

В соцсетях вечером 4 ноября появились видео, сделанные в Татарстане в пункте сбора мобилизованных. На них мобилизованные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить им условия содержания: они жаловались на недостаток воды, дров для отопления, а также на то, что им выдали старые необстрелянные автоматы, пишет Meduza.

На следующий день в государственном агентстве «Татар-информ» появилась заметка о том, что власти «решили вопросы, которые возникли у мобилизованных».

После начала мобилизации независимые СМИ регулярно сообщают, что у мобилизованных в разных городах страны не хватает экипировки – и им предлагают покупать ее самим.

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