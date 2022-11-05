Зеваки, пьяные крикуны, ругающиеся матом, и откровенные провокаторы – такие три группы выделил корреспондент Латгальской студии Latvijas Radio Сергей Кузнецов, описывая в передаче RUS TVNET «Кто вам платит?» собравшихся на улицах Даугавпилса во время демонтажа советских памятников.
«Впечатление, что работали в тандеме». О провокаторах при сносе советских памятников в Латвии
В ночь на понедельник, 31 октября, в Даугавпилсе демонтировали советские памятники – обелиск в сквере Славы и стелу на улице 18 Ноября. Во время демонтажа в сквере Славы собралось чуть более 200 человек. Люди приходили по разным причинам – кто-то хотел просто посмотреть или возложить цветы, кто-то высказывал свое недовольство, а кто-то пытался провоцировать людей и полицию. На месте было задержано 37 человек.
Журналист Сергей Кузнецов находился на месте событий в Даугавпилсе. О собравшихся он говорит так: «Это зеваки, которые пришли просто понаблюдать, осенью не так много разных публичных мероприятий в Даугавпилсе... Еще одна часть – это люди, которые что-то активно выкрикивали, откровенно выражали свою позицию против сноса памятника. Многие из них были в алкогольном опьянении. Были реально пьяные люди, которые орали фразы с матом. Из нематерных – "фашисты", "не простим", ну и самая нейтральная: "Куда уходят наши налоги?" Почему-то в такие моменты люди вспоминают, что они налогоплательщики.
И была самая малочисленная и самая, на мой взгляд, опасная группа – это откровенные провокаторы. Я не знаю, сколько их было».
Журналист описал ситуацию, когда собравшихся откровенно провоцировали и призывали к действию. Он с коллегами находился на перекрестке в ожидании того, как будут развиваться события дальше, там было человек 20-30: «Периодически подвыпившая молодежь что-то там кричала. Полиция это игнорировала. В это время появляется какая-то женщина и начинает громко возмущаться: "А что вы здесь все молчите? Вы же типа против..." – "Ну да, против". – "А чего вы стоите? Посмотрите, сколько вас здесь, толпа. А их только шесть!" – говорит она в отношении полицейских», – вспоминает Сергей Кузнецов.
Как отметил журналист, некоторые люди из толпы назвали эту женщину провокатором и указали на выход со словами «чекистка».
Сразу же после этого подошли сотрудники полиции и увели ее:
Она упиралась. Просто поджала ноги. Выглядело, как будто ее тащили. Сразу очень эффектно для картинки, когда человека тащат.
Ее завели за ограждение, она там просто сама встала на колени в окружении полицейских. А в это время с противоположной стороны другая женщина вдруг тоже начала кричать: «Люди, посмотрите, что делают. На колени поставили человека! За что, за что?»
Я не хочу впадать в конспирологию, но у меня впечатление, что они работали в тандеме.
Потому что она несколько раз это кричала, увидела человека с камерой и стала тащить туда со словами: «Посмотрите, что творится, что творит полиция, человека на колени поставили, она же ничего не сделала. Девушку на колени поставили».
Когда она подошла, рядом со мной стояла Инна Плавока, руководитель портала Chayka.lv, она прямо сказала: «Ее же никто не ставил, она сама».
Сергей также видел, как сотрудники полиции задержали мужчину, который выкрикивал «Фашисты, фашисты!» При этом человек был в состоянии алкогольного опьянения, и полицейские, взявшие его под руки, были скорее опорой, нежели ограничителями передвижения.
Около полуночи журналист переместился в другое место, чтобы визуально задокументировать снос памятника под другим ракурсом. На другом перекрестке было около десятка человек: «Это уже более зрелые мужчины. Они в данном случае препирались с полицией, потому что сотрудники полиции регулярно просили всех покинуть проезжую часть, чтобы не мешать движению. Мужчины доказывали, что пешеходная часть – это не проезжая часть, это зебра, и что они на ней могут находиться. Это выглядело так, как будто десятилетние подростки пытаются что-то доказать».
То, что в сквере Славы, возможно, были провокаторы, подтвердил и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Задержанные, с которыми удалось пообщаться мэру, говорили ему, что были люди, которые «играли определенную роль из-за спины».
При этом мэр отметил, что таких людей было мало: «Там находилось порядка 200 человек. Если сегодня сказать, что там были подстрекатели, это будет неправильно, потому что я думаю, что из 200 у 190 была абсолютно другая мотивация», – отметил Элксниньш.
Видео: Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш о подстрекателях
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