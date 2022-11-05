«Впечатление, что работали в тандеме». О провокаторах при сносе советских памятников в Латвии

В ночь на понедельник, 31 октября, в Даугавпилсе демонтировали советские памятники – обелиск в сквере Славы и стелу на улице 18 Ноября. Во время демонтажа в сквере Славы собралось чуть более 200 человек. Люди приходили по разным причинам – кто-то хотел просто посмотреть или возложить цветы, кто-то высказывал свое недовольство, а кто-то пытался провоцировать людей и полицию. На месте было задержано 37 человек.

Журналист Сергей Кузнецов находился на месте событий в Даугавпилсе. О собравшихся он говорит так: «Это зеваки, которые пришли просто понаблюдать, осенью не так много разных публичных мероприятий в Даугавпилсе... Еще одна часть – это люди, которые что-то активно выкрикивали, откровенно выражали свою позицию против сноса памятника. Многие из них были в алкогольном опьянении. Были реально пьяные люди, которые орали фразы с матом. Из нематерных – "фашисты", "не простим", ну и самая нейтральная: "Куда уходят наши налоги?" Почему-то в такие моменты люди вспоминают, что они налогоплательщики.

И была самая малочисленная и самая, на мой взгляд, опасная группа – это откровенные провокаторы. Я не знаю, сколько их было».